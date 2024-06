Les rendements obligataires de la zone euro ont progressé lundi dans un marché plus calme après un vendredi dramatique où les inquiétudes politiques ont fait chuter les rendements allemands et augmenté la prime de risque sur la dette française et italienne.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour le bloc de la zone euro, a augmenté de 3 points de base (pb) à 2,39%, après avoir chuté de 26 pb la semaine dernière.

Le rendement des obligations françaises à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 3,153%, tandis que le rendement des obligations italiennes à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 3,942%.

La décision du président français Emmanuel Macron de convoquer des élections législatives a effrayé les investisseurs qui craignent que cette décision n'ouvre la voie à l'arrivée au pouvoir du parti d'extrême droite de Marine Le Pen, le Rassemblement national, et qu'elle n'entraîne une augmentation des dépenses, aggravant ainsi le niveau d'endettement élevé du pays.

Mme Le Pen a tenté de dissiper certaines de ces craintes au cours du week-end, en déclarant qu'elle ne demanderait pas la démission de M. Macron et qu'elle était "respectueuse des institutions", dans une interview accordée au Figaro.

Philip Lane, économiste en chef de la Banque centrale européenne, a déclaré lundi que la BCE n'avait pas besoin d'intervenir sur les marchés, car les récentes turbulences alimentées par l'incertitude politique n'étaient pas "désordonnées".

"Ce que nous voyons sur les marchés, c'est une reprise des prix, mais ce n'est pas le monde des marchés désordonnés en ce moment", a déclaré M. Lane lors d'un entretien avec Reuters NEXT Newsmaker à la Bourse de Londres.

Le "spread" très surveillé entre les coûts d'emprunt français et allemand s'est stabilisé après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2017 la semaine dernière.

L'écart entre les rendements français et allemands à 10 ans s'est établi à environ 77 points de base, sans grand changement par rapport à vendredi, après avoir grimpé de 29 points de base la semaine dernière, soit sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 2011.

L'écart de rendement entre l'Italie et l'Allemagne s'est établi à 152 points de base, après avoir augmenté de 23 points de base la semaine dernière, les investisseurs ayant acheté des obligations allemandes refuges, ce qui a fait baisser leurs rendements par rapport à ceux des autres pays.

"L'attention du marché restera fermement concentrée sur la dynamique des spreads (des obligations françaises) après la course folle de la semaine dernière", a déclaré Rainer Guntermann, stratège taux chez Commerzbank.

"Plusieurs jours de stabilisation semblent nécessaires pour calmer les nerfs des investisseurs. Cependant, contrairement à 2017, il n'y a pas de solution rapide en vue, les politiciens français ne souhaitant pas faire de compromis pour l'instant et la BCE ayant les mains liées."

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, plus sensible aux anticipations de taux de la Banque centrale européenne, était en hausse de 1 pb à 2,772%, après avoir perdu 19 pb la semaine dernière.

Les investisseurs attendaient avec impatience les données sur les ventes au détail aux États-Unis mardi, qui devraient informer les décideurs de la Réserve fédérale sur la santé du consommateur américain après que les faibles données sur l'inflation de la semaine dernière aient fait naître l'espoir que la banque centrale réduirait ses taux d'intérêt en septembre.

La Banque d'Angleterre devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés à 5,25 % lors de sa réunion de jeudi, dans l'attente de progrès supplémentaires en matière d'inflation dans le secteur des services. (Reportage de Harry Robertson, édition de Bernadette Baum et Shinjini Ganguli)