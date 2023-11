Les rendements des bons du Trésor et le dollar sont restés au-dessus de leurs plus bas niveaux de plusieurs semaines mercredi, les marchés étant confrontés à la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt américains tout en attendant les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, plus tard dans la journée.

Les actions étaient dans le rouge, avec des baisses dans les actions énergétiques et financières éclipsant les gains pour les actions technologiques.

Le pétrole brut est tombé à son plus bas niveau depuis trois mois après que les données ont montré une forte augmentation des stocks américains, tandis que les inquiétudes concernant l'économie chinoise ont pesé sur les perspectives de la demande.

Ces derniers jours, on s'attend à ce que les taux directeurs américains aient atteint leur maximum et à ce que les réductions commencent dès le mois de mai, à la suite d'une baisse des principales données mensuelles sur l'emploi à la fin de la semaine dernière et d'un assouplissement de l'attitude optimiste de la Fed. Toutefois, les investisseurs restent sensibles à la possibilité de nouvelles hausses, compte tenu des remarques prudentes des responsables de la banque centrale.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré mardi que l'économie méritait d'être surveillée après l'explosion des chiffres du PIB au troisième trimestre, tandis que sa collègue gouverneure Michelle Bowman a déclaré qu'elle s'attendait toujours à ce que des taux d'intérêt plus élevés soient nécessaires. M. Powell s'exprimera mercredi et jeudi.

"Les marchés se repositionnent en vue d'une modération de la croissance américaine, ce qui fait baisser les rendements à long terme et le dollar, a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés chez Capital.com.

"La chute des prix du pétrole envoie un signal similaire", a-t-il ajouté. La chute des prix du pétrole envoie un signal similaire", a-t-il ajouté. "La vente est due à des craintes concernant la demande : On craint beaucoup la reprise de la Chine, mais aussi le ralentissement de l'économie américaine après une résistance exceptionnelle."

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 4 cents pour atteindre 81,65 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain ont baissé de 14 cents pour atteindre 77,24 dollars. Tous deux ont atteint leur niveau le plus bas depuis le 24 juillet.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont peu changé à environ 4,58%, trouvant un plancher après avoir chuté à 4,484% vendredi pour la première fois depuis le 26 septembre. Ils ont atteint le mois dernier leur plus haut niveau depuis 16 ans, à savoir 5,021 %.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté jusqu'à 105,605, s'éloignant du plus bas de plus de six semaines de 104,84 atteint lundi, mais bien loin du plus haut de 107,11 atteint au début du mois.

La majorité des stratèges de change interrogés par Reuters s'attendent à ce que la faiblesse du dollar persiste jusqu'à la fin de l'année, alors que l'on s'accorde de plus en plus à penser que le cycle de resserrement de la politique monétaire de la Fed est terminé, ce qui indique également que les rendements américains ont atteint leur apogée.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a baissé de 0,44%.

Le Nikkei 225 du Japon a perdu 0,19 % après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré au parlement que la banque centrale n'avait pas besoin d'attendre que les salaires réels deviennent positifs avant de mettre fin aux mesures de relance. Il a également laissé entendre que la fin des achats d'ETF était proche.

Les actions chinoises ont également chuté, le répit offert par certains commentaires haussiers du gouverneur de la Banque populaire de Chine s'étant avéré de courte durée.

Le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,6 %, tandis que l'indice des blue chips du continent a perdu 0,46 %.

Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement baissé après les gains enregistrés par les trois principaux indices au cours de la nuit, menés par un rallye de 0,9 % pour le Nasdaq, un indice à forte composante technologique. Les contrats à terme du Stoxx 50 paneuropéen ont glissé de 0,2 %