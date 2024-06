Les responsables politiques de la Banque centrale européenne ont averti vendredi que la dernière étape consistant à ramener l'inflation à 2 % pourrait être particulièrement difficile, mais ils ont déclaré qu'ils étaient convaincus que la politique fonctionnait comme prévu, et certains ont même estimé qu'il était possible d'assouplir davantage la politique en 2024.

La BCE a abaissé ses taux d'intérêt d'un niveau record jeudi dans le cadre d'une décision prévue de longue date, mais elle s'est abstenue de s'engager à assouplir davantage sa politique après que les données relatives à l'inflation et à la croissance des salaires de ces dernières semaines ont été supérieures à ses attentes, ce qui indique qu'elle aura besoin d'encore plus de temps pour atteindre son objectif.

L'avertissement le plus important est peut-être venu de l'Allemagne, la plus grande économie de la zone euro, qui a jeté de l'eau froide sur les suggestions selon lesquelles l'augmentation importante des salaires cette année était un cas unique.

"Les salaires négociés devraient augmenter très fortement cette année et continuer à croître fortement par la suite", a déclaré la Bundesbank. "L'inflation s'avère tenace, en particulier dans le secteur des services.

Les hausses de salaires augmentent les revenus disponibles et exercent donc une pression à la hausse sur les prix, en particulier dans les secteurs sensibles aux salaires comme les services.

Joachim Nagel, chef de la Bundesbank, a déclaré que la baisse des taux de jeudi n'était pas prématurée compte tenu des progrès réalisés en matière d'inflation, mais il a également indiqué que la BCE ne serait pas en pilotage automatique pour d'autres baisses de taux.

L'Autrichien Robert Holzmann, le seul responsable politique à s'opposer à la baisse de jeudi, a déclaré que l'inflation était plus forte que ne le prévoyait la BCE et que la banque devait donc agir avec plus de prudence à l'avenir.

QUELQUES MOIS DIFFICILES

Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré que l'inflation pourrait encore augmenter par rapport aux niveaux actuels avant de retomber à 2 % vers la fin de l'année prochaine, ce qui rendrait les prochains mois difficiles.

"Il y aura des mois où l'inflation pourrait même s'accélérer légèrement, mais nous sommes convaincus que l'année prochaine, elle convergera vers l'objectif", a-t-il déclaré à la station de radio espagnole Onda Cero.

"Les mois à venir ne seront pas faciles", a-t-il ajouté.

Alors que la plupart des décideurs politiques se sont abstenus de faire des prédictions, le Lituanien Gediminas Simkus a suggéré qu'il pourrait y avoir une marge de manœuvre pour assouplir davantage la politique monétaire cette année.

Interrogé sur la possibilité d'un nouvel assouplissement monétaire cette année, M. Simkus a déclaré : "Si l'économie se développe conformément aux prévisions, je pense que oui".

Les marchés prévoient entre une et deux réductions cette année et un total de quatre réductions d'ici la fin de l'année prochaine du taux de dépôt de 3,75 %.

Les économistes affirment que tout taux égal ou supérieur à 3 % limite la croissance économique, de sorte que la politique de la BCE continuera à freiner l'économie pendant une bonne partie de l'année prochaine.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a été la plus proche de prédire les mouvements futurs jeudi lorsqu'elle a déclaré qu'il y avait une "forte probabilité" que la réduction de jeudi ne soit pas une opération unique mais plutôt le début d'un processus de réduction.

Les décideurs politiques qui se sont adressés à Reuters jeudi ont toutefois déclaré qu'une mesure en juillet était très improbable et que la prochaine fenêtre possible pour réduire les taux serait en septembre, à condition que les données avant cette réunion soutiennent une telle mesure.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE, qui a déjà appelé à une pause en juillet, a nuancé ses propos vendredi, évitant tout commentaire spécifique sur la prochaine réunion.

"Comme les perspectives d'inflation restent incertaines, nous ne pouvons pas nous engager à l'avance sur une trajectoire de taux particulière", a-t-elle déclaré. (Complément d'information : Andrius Sytas Rédaction : Christina Fincher)