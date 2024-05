Les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale montrent que la décision de modérer le rythme de la réduction du bilan n'était pas unanime.

"Presque tous les participants ont exprimé leur soutien à la décision de commencer à ralentir le rythme de réduction des avoirs en titres de la Réserve fédérale en juin", indiquent les minutes de la réunion du 30 avril au 1er mai du Comité fédéral de l'open market, publiées mercredi.

"Quelques participants ont indiqué qu'ils auraient pu soutenir la poursuite du rythme actuel de réduction du bilan ou un plafond de remboursement des titres du Trésor légèrement plus élevé que celui qui a été décidé", selon le compte-rendu. Le document indique également que "quelques" membres du FOMC ont déclaré que les plafonds en place lors de la réunion n'étaient de toute façon pas respectés.

Le compte rendu de la réunion apporte des précisions supplémentaires au plan annoncé par la Fed au début du mois visant à réduire le rythme de la contraction de son bilan, connu sous le nom de "resserrement quantitatif" (QT), afin de réduire le risque de tensions sur les marchés et de permettre une réduction des avoirs plus importante que si le rythme antérieur de liquidation était maintenu.

Dans le cadre de cette réunion du FOMC, la Fed a déclaré que les prélèvements mensuels sur les bons du Trésor passeraient d'un plafond de 60 milliards de dollars par mois à 25 milliards de dollars. La Fed a maintenu le plafond de liquidation des prêts hypothécaires à 35 milliards de dollars par mois, un niveau qu'elle a déjà eu du mal à atteindre compte tenu des conditions dans le secteur du logement. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les liquidations atteignent environ 40 milliards de dollars par mois lorsque le nouveau plan entrera en vigueur au début du mois de juin.

La plupart des responsables de la Fed qui se sont exprimés publiquement sur les perspectives du QT ont parlé favorablement du ralentissement du processus. Cependant, le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, a déclaré dans un discours prononcé le 14 mai qu'il comprenait la décision de la Fed, tout en précisant : "Je reconfirme ma préférence pour une réduction du bilan aussi importante que possible, conformément au cadre opérationnel actuel de la Fed".

RENVERSER LA VAPEUR

Après avoir doublé ses avoirs dès le début de la pandémie de coronavirus il y a quatre ans, la Fed laisse depuis 2022 les bons du Trésor et les obligations hypothécaires arriver à échéance et ne pas être remplacés. L'augmentation du bilan visait à calmer les marchés et à stimuler l'économie au-delà de la politique de taux d'intérêt proches de zéro imposée par la Fed en mars 2020.

La Fed a commencé à relever ses taux pour lutter contre l'inflation élevée au printemps 2022 et, plus tard dans l'année, elle a commencé à autoriser les obligations qu'elle détenait à arriver à échéance et à ne pas être remplacées, dans le but de retirer ce qu'elle considérait comme une liquidité excessive du marché. Les avoirs globaux de la Fed sont ainsi passés de 9 000 milliards de dollars à 7 400 milliards de dollars actuellement.

Les responsables de la Fed restent incertains quant à la taille finale des avoirs de la Fed. Leur objectif est d'avoir suffisamment de liquidités dans le système pour permettre une volatilité normale des taux de marché et un contrôle ferme du taux des fonds fédéraux, leur principal outil de politique monétaire.

Le ralentissement du rythme de réduction du bilan a pour but de faciliter ce processus, de nous permettre de mieux surveiller et de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la demande de réserves et de l'ampleur de l'offre de réserves, a déclaré John Williams, président de la Fed de New York, à l'agence Reuters le 15 mai. Cela donne aux institutions financières le temps de s'adapter progressivement à l'évolution des conditions du marché, a-t-il ajouté.

Selon un récent rapport de la Fed de New York, le bilan pourrait se situer entre 6 000 et 6 500 milliards de dollars à un moment donné, potentiellement en 2025, en fonction de la demande de réserves du marché.

Roberto Perli, un responsable de la Fed de New York chargé de la mise en œuvre de la politique monétaire, a récemment indiqué que le processus de réduction s'était déroulé sans heurts jusqu'à présent. Il a également donné des indications sur ce que la Fed surveille pour évaluer les niveaux de liquidité du marché.

M. Perli a indiqué qu'il gardait un œil sur l'activité des banques nationales en matière de fonds fédéraux, sur le calendrier des paiements interbancaires, sur le montant des découverts au jour le jour et sur la part du volume des opérations de pension qui se négocie à un taux égal ou supérieur au taux [d'intérêt sur les soldes de réserve].