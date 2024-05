Le débat sur la question de savoir si les taux d'intérêt américains sont suffisamment élevés s'est approfondi parmi les responsables de la Réserve fédérale cette semaine, et pourrait être ravivé après qu'une enquête clé a montré un bond dans les attentes des consommateurs en matière d'inflation.

Le président de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré lors d'une conférence de l'Association des banquiers de Louisiane à la Nouvelle-Orléans : "Il y a d'importants risques de hausse de l'inflation qui me préoccupent, et je pense qu'il y a aussi des incertitudes sur le degré de restriction de la politique et sur le fait qu'elle soit suffisamment restrictive" pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale des États-Unis.

"Je pense qu'il est tout simplement trop tôt pour envisager une baisse des taux (...). Je pense qu'il faut que certaines de ces incertitudes soient levées quant à la voie sur laquelle nous sommes engagés, et nous devons rester très flexibles", a déclaré Mme Logan, sans toutefois préciser si elle pense que la Fed pourrait être amenée à relever son taux directeur de la fourchette de 5,25 % à 5,50 % qu'elle a maintenue depuis juillet.

De nombreux responsables de la banque centrale américaine, y compris le président de la Fed, Jerome Powell, ont déclaré qu'ils pensaient toujours que de nouvelles hausses de taux s'avéreraient inutiles.

Dans un

interview avec Reuters

Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, a déclaré qu'il estimait toujours que l'inflation était susceptible de ralentir dans le cadre de la politique monétaire actuelle et de permettre à la banque centrale de commencer à réduire son taux directeur en 2024, mais peut-être seulement d'un quart de point de pourcentage et pas avant les derniers mois de l'année.

"Je reste convaincu", a déclaré M. Bostic lors de l'entretien de jeudi, même s'il faudra un certain temps pour être sûr que l'inflation va diminuer.

Les données de vendredi ont donné un coup de fouet dans la mauvaise direction à un indicateur que les décideurs politiques de la Fed surveillent de près.

Les anticipations d'inflation à un an dans l'enquête de l'Université du Michigan sur l'évolution de l'inflation ont été revues à la baisse.

de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs

sont passées de 3,2 % à 3,5 % en mai, soit le niveau le plus élevé depuis novembre. Bien que le revirement d'un mois puisse ne pas être significatif, s'il se poursuit, il remettrait en question l'évaluation actuelle de la Fed selon laquelle les attentes sont "ancrées" - et renforcerait les arguments avancés par Logan et d'autres, selon lesquels les taux ne sont peut-être pas assez élevés pour mettre un terme à la lutte contre l'inflation.

La mesure de l'inflation préférée de la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, a augmenté à un taux annuel de 2,7 % en mars, peu de progrès ayant été enregistrés au cours des trois premiers mois de l'année.

Les données de l'Université du Michigan ont été publiées après que Mme Logan a commencé ses remarques, et elle ne les a pas abordées.

L'ancrage des anticipations est considéré par les responsables de la Fed comme un signe important de leur propre crédibilité et comme un moyen de ramener l'inflation à 2 %.

SOULÈVE DES QUESTIONS

En

un essai publié en début de semaine

le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a également

la possibilité que les taux ne soient pas assez restrictifs.

compte tenu de la vigueur persistante de l'économie américaine, en particulier du marché de l'immobilier.

"Il m'est difficile d'expliquer la robustesse de l'activité économique qui a persisté", a déclaré M. Kashkari. "Cela soulève des questions sur le degré de restriction de la politique monétaire.

En revanche, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly,

lors d'une interview enregistrée jeudi

a déclaré qu'il était possible que le taux d'intérêt "neutre" pour les États-Unis ait légèrement augmenté, ce qui implique qu'un niveau donné du taux directeur de référence pèserait moins sur l'activité économique qu'il ne le ferait autrement.

Mais elle a déclaré que la solution pour la Fed dans ce cas serait de maintenir son taux directeur au niveau actuel pendant plus longtemps.

Même si le taux neutre est plus élevé, "nous avons toujours une politique restrictive, ce qui est ce que nous voulons", a déclaré Mme Daly. "Mais il faudra peut-être plus de temps pour faire baisser l'inflation.