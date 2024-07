Certains responsables politiques de la Banque centrale européenne (BCE) demandent instamment une révision des politiques agressives de relance monétaire que la BCE a employées pendant près d'une décennie pour lutter contre la faiblesse de l'inflation, estimant qu'elles pourraient avoir fait plus de mal que de bien, ont déclaré des sources à l'agence Reuters.

Six décideurs politiques ont déclaré qu'ils souhaitaient débattre et éventuellement modifier une clause de la déclaration de stratégie de la BCE qui appelle à une action "particulièrement énergique ou persistante" lorsque les taux d'intérêt sont au plus bas. Tous ont parlé sous le couvert de l'anonymat, la discussion étant privée et préliminaire.

Un tel débat devrait avoir lieu dans le cadre d'une révision de la stratégie de la BCE, prévue de longue date, qui est sur le point de démarrer et qui s'achèvera dans le courant de l'année prochaine.

"Nous avons acheté des trillions et des trillions d'euros d'actifs et nous n'avons toujours pas ramené l'inflation à son niveau cible", a déclaré l'une des sources. "Des années après la fin de ces mesures de relance, nous sommes toujours assis sur plus de 3 000 milliards d'euros de liquidités excédentaires, de sorte que cette réponse politique nous a lié les mains pendant des années.

Ces appels représentent l'une des remises en cause les plus directes de la logique qui sous-tend les politiques d'assouplissement quantitatif (QE) déployées par de nombreuses banques centrales à la suite de la crise financière mondiale afin de stimuler les économies et d'éviter le risque de déflation.

La BCE a acheté quelque 5 000 milliards d'euros (5 400 milliards de dollars) de dettes - essentiellement des obligations d'État - pendant près d'une décennie avant la pandémie de grippe aviaire, et a également accordé aux banques des prêts sans intérêt.

Bien que la question semble lointaine maintenant que l'inflation est supérieure à l'objectif fixé et que les taux d'intérêt sont élevés, les récents commentaires de la Banque des règlements internationaux, un groupe de coordination mondial pour les banques centrales, ont relancé le débat sur l'efficacité de l'assouplissement quantitatif.

"La BRI a déclenché une véritable tempête ce week-end et je pense qu'elle a raison de dire que nous devons réévaluer la manière dont nous utilisons certains de nos outils", a déclaré l'une des sources de la BCE.

Un porte-parole de la BCE s'est refusé à tout commentaire.

La BRI a fait valoir que l'utilisation prolongée d'une politique monétaire ultra-légère génère des rendements décroissants et crée des effets secondaires indésirables, notamment une prise de risque excessive de la part des entreprises, des ménages et des gouvernements.

"Ces limites n'ont pas été pleinement appréciées au moment où les mesures ont été introduites pour la première fois", a déclaré la BRI dans sa publication phare.

Selon les sources, les banques centrales pourraient simplement s'accommoder d'une légère sous-estimation de l'inflation, car le coût est relativement faible par rapport à l'effort de relance.

EXCÈS DE LIQUIDITÉS

La BCE a mis fin à ses programmes d'assouplissement quantitatif et de prêts bancaires TLTRO en 2022 et réduit ses avoirs obligataires depuis 2023.

Cependant, il reste 3 000 milliards d'euros de liquidités excédentaires dans le système, même après une série de fortes hausses des taux d'intérêt, et il faudra peut-être encore une demi-décennie pour qu'elles retombent aux niveaux souhaités.

Les six responsables politiques de la BCE qui ont parlé à Reuters ont tous convenu que les achats d'actifs étaient l'outil approprié en cas de choc tel que la pandémie, pour laquelle la banque centrale de la zone euro a lancé un programme distinct d'achat d'obligations.

Certains d'entre eux ont défendu la décennie d'achats de titres d'État et d'entreprises par la BCE, affirmant qu'il s'agissait de la bonne réponse compte tenu des informations disponibles à l'époque et qu'elle avait empêché l'inflation ultra-faible de nuire au marché de l'emploi.

Mais d'autres ont déclaré que l'assouplissement quantitatif ne devrait pas être utilisé avec une telle intensité et pendant si longtemps pour répondre à des problèmes à long terme, en particulier des déficiences structurelles qui doivent être traitées par les gouvernements plutôt que par les banques centrales.

Les six sources ont déclaré que la BCE devrait maintenir une approche symétrique de son objectif de 2 %, mais certaines ont affirmé qu'elle devrait supprimer son engagement à réagir de manière particulièrement énergique ou persistante à la faiblesse des prix. D'autres souhaitent que la BCE reconnaisse clairement que l'achat prolongé d'actifs n'est pas un instrument politique approprié.

Les sources ont cité en exemple la Suisse, où la banque centrale vise à maintenir l'inflation dans une fourchette de zéro à 2 %, et où l'économie s'est bien comportée même lorsque la croissance des prix n'était pas fixée à 2 %.

Par ailleurs, le directeur de la banque centrale irlandaise, Gabriel Makhlouf, s'est interrogé sur l'impact de l'assouplissement quantitatif sur l'égalité économique.

"J'ai des réserves sur l'assouplissement quantitatif, et ce depuis un certain temps", a déclaré M. Makhlouf à Reuters en marge du Forum annuel de la BCE sur les banques centrales à Sintra, au Portugal.

"Je pense que l'assouplissement quantitatif a joué un rôle positif en soutenant l'emploi lorsque les taux étaient très bas, mais je ne suis pas sûr que son impact sur les prix des actifs, la richesse et l'inégalité soit suffisamment bien compris pour pouvoir dire que, dans l'ensemble, il a été nettement positif.

M. Makhlouf a également préconisé un examen plus approfondi de la contribution nette des achats d'actifs lorsque la BCE réexaminera sa stratégie.

D'autres responsables politiques de la BCE présents à Sintra ont toutefois défendu les achats d'obligations, arguant que laisser l'inflation descendre trop bas aurait signifié permettre à l'économie de fonctionner avec des capacités inutilisées.

Si cela avait duré trop longtemps, une partie de ces capacités inutilisées aurait été détruite, ce qui aurait réduit le potentiel de croissance future de l'économie.

(1 $ = 0,9298 euros) (Rédaction de Catherine Evans)