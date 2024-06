Les banquiers centraux américains estiment qu'ils ne réduiront leurs taux d'intérêt qu'une seule fois cette année, soit deux de moins qu'ils ne le pensaient en mars, l'inflation se rapprochant de leur objectif de 2 % plus lentement qu'ils ne l'avaient prévu.

C'est ce qui ressort de la médiane des nouvelles projections économiques publiées mercredi par la Réserve fédérale à l'issue de sa réunion des 11 et 12 juin, ainsi que de la décision largement attendue de maintenir le taux directeur inchangé dans la fourchette de 5,25 % à 5,5 %.

D'ici à la fin de 2025, les décideurs politiques prévoient un taux directeur de 4,1 %, selon la médiane de leurs projections, ce qui implique quatre réductions supplémentaires d'un quart de point de pourcentage l'année prochaine.

En mars, lors de la dernière publication des projections trimestrielles de la Fed, la plupart des banquiers centraux américains prévoyaient au moins trois baisses de taux de 25 points de base en 2024 et 2025. Cela aurait placé le taux directeur dans une fourchette de 3,75 % à 4 % à la fin de l'année prochaine.

Une série d'inflation plus forte que prévu au début de l'année a forcé les responsables américains de la fixation des taux à revoir leur position, en prévoyant un début plus lent des réductions de taux face à une économie qui s'est avérée plus résistante que prévu au pouvoir de freinage des coûts d'emprunt élevés.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement comment les données publiées mercredi, qui n'indiquent aucune augmentation des prix à la consommation en mai par rapport à avril, ont pu influer sur leurs prévisions.

Depuis juillet dernier, la Fed a maintenu son taux cible de prêt interbancaire au jour le jour dans sa fourchette actuelle afin d'extraire l'inflation élevée de l'économie sans nuire massivement au marché de l'emploi.

Quatre responsables politiques de la Fed estiment que la Fed ne devrait pas réduire ses taux cette année, selon les nouvelles projections. Il y a trois mois, ils n'étaient que deux à le penser.

Entre-temps, sept décideurs politiques pensent qu'une seule réduction des taux sera appropriée d'ici la fin de l'année, contre huit qui pensent que deux réductions des taux seront nécessaires.

REPENSER L'INFLATION

Les décideurs politiques prévoient maintenant un taux d'inflation de 2,6 % pour le quatrième trimestre, sur la base de la variation en glissement annuel de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, qu'ils visent à 2 %.

Selon les projections, ce taux est légèrement supérieur à celui de 2,4 % enregistré en mars, même s'ils s'attendent à ce que les coûts d'emprunt restent plus élevés pendant plus longtemps. L'inflation des PCE a atteint 2,7 % au cours de chacun des deux derniers mois.

Les prévisions ne constituent pas un consensus, mais plutôt un point médian des attentes individuelles des sept gouverneurs de la Réserve fédérale basés à Washington et des douze présidents des banques fédérales, qui est censé donner des indications sur la façon dont les décideurs politiques pensent.

L'inflation PCE de base - qui exclut le coût de l'alimentation et de l'énergie et que la Fed utilise pour évaluer les pressions sous-jacentes sur les prix - sera de 2,8 % au quatrième trimestre 2024 et de 2,3 % au quatrième trimestre 2025, selon les projections médianes.

Ces chiffres sont à comparer avec la projection médiane de mars, qui était de 2,6 % en 2024 et de 2,2 % en 2025.

Les projections économiques suggèrent que les décideurs de la Fed continuent de s'attendre à un "atterrissage en douceur", c'est-à-dire à un ralentissement de l'économie et à une baisse de l'inflation sans augmentation du nombre de chômeurs.

Les décideurs de la Fed prévoient que le taux de chômage, actuellement de 4 %, augmentera pour terminer l'année 2025 à 4,2 %, ce qui est plus élevé que les 4,1 % prévus en mars.

Ils ont laissé inchangées leurs prévisions de croissance économique aux États-Unis, à savoir 2,1 % cette année et 2,0 % l'année prochaine.

Les décideurs de la Fed ont également revu à la hausse leurs estimations du taux neutre à long terme - un taux de politique qui ne ralentit ni ne stimule une économie saine - à 2,8 %, contre 2,6 % en mars et 2,5 % en décembre dernier. Cette augmentation pourrait suggérer que la Fed pourrait finalement ne pas réduire ses taux autant qu'elle le pensait auparavant. (Rapport d'Ann Saphir ; Rédaction d'Andrea Ricci)