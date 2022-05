Les signes du creux du marché échappent aux investisseurs après une forte baisse.

Le S&P 500 a étendu son déclin à près de 20 % depuis le sommet record de janvier jeudi avant un rebond de fin de semaine, s'approchant ainsi du seuil d'un marché baissier sur fond de craintes que l'inflation élevée persistante n'incite la Réserve fédérale à augmenter les taux d'intérêt de manière plus agressive, ce qui pourrait miner l'économie. Les baisses ont été encore plus marquées pour le Nasdaq Composite, très technologique, qui a perdu 24,5 % depuis le début de l'année.

Malgré ces pertes, de nombreux indicateurs largement suivis ne montrent pas encore la panique généralisée, la volatilité excessive et le pessimisme total qui ont émergé lors des précédents creux de marché - un signal potentiellement inquiétant pour ceux qui cherchent à intervenir et à acheter à bas prix après le dernier effondrement des actions.

En effet, les actions se sont envolées vendredi, certains favoris de l'ère pandémique, comme l'ETF ARK Innovation, affichant des gains à deux chiffres en pourcentage, bien que partant de niveaux déprimés.

"Je ne pense pas que nous soyons encore sortis du bois à court terme", a déclaré Mark Hackett, chef de la recherche sur les investissements chez Nationwide. "Cela étant dit, les attentes des investisseurs ont été réinitialisées de façon spectaculaire."

Par exemple, l'indice de volatilité Cboe, connu sous le nom de "jauge de la peur de Wall Bourse", oscille désormais autour de 30, contre une médiane à long terme de près de 18. Les précédents points bas du marché ont toutefois coïncidé avec un niveau moyen de 37, et le VIX a grimpé au-dessus de 80 en mars 2020 lors d'un plongeon du marché alimenté par le COVID-19, après quoi le S&P 500 a plus que doublé par rapport à ses points bas grâce à des mesures de relance sans précédent de la Fed.

Randy Frederick, vice-président du trading et des produits dérivés pour Charles Schwab à Austin, au Texas, recherche un pic d'une journée à un niveau d'au moins la quarantaine comme probable "où vous voyez réellement la panique".

"Si je ne vois pas de panique ... cela pourrait signifier que nous ne sommes pas encore au fond du trou", a-t-il déclaré.

Graphique - Volatilité du marché :

Hackett, de Nationwide, surveille le commerce des options à la recherche d'un pic du ratio entre les options de vente, qui sont généralement achetées pour se protéger contre la baisse, et les options d'achat.

"La plupart de ces indicateurs, le rapport put/call étant l'un d'eux, sont déjà très mauvais historiquement", a déclaré Hackett. Cependant, a-t-il ajouté, "nous n'avons pas vu cette capitulation où tout clignote en rouge".

Pendant ce temps, les analystes de BofA Global Research ont partagé vendredi leur liste de contrôle de la "capitulation", qui montre que si certains indicateurs, tels que les montants des liquidités des investisseurs, ont atteint un territoire critique, d'autres n'ont pas atteint les niveaux atteints lors du pic des selloffs passés.

"La peur et la répugnance suggèrent que les actions sont sujettes à une reprise imminente du marché baissier, mais nous ne pensons pas que les planchers ultimes ont été atteints", ont-ils écrit.

La semaine prochaine, les investisseurs se concentreront sur les résultats des bénéfices des grands détaillants, notamment Walmart Inc et Home Depot Inc, ainsi que sur un rapport sur les ventes au détail mensuelles aux États-Unis.

Que des signes clairs d'un creux apparaissent ou non, le sentiment boursier pourrait également être influencé par les attentes du marché quant à l'agressivité avec laquelle la Fed devra relever les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. La banque centrale a déjà relevé ses taux de 75 points de base depuis mars et a signalé qu'une paire de hausses de 50 points de base pourrait intervenir lors de ses deux prochaines réunions.

"Je pense qu'il faudra attendre au moins deux ou trois hausses de 50 points de base avant de commencer à voir de vrais signes de retour des gens", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth Management.

Plutôt que de chercher les signes d'un creux, Willie Delwiche, stratège en investissement à la société d'études de marché All Star Charts, se concentre sur des indications plus claires que les actions peuvent monter une reprise soutenue.

Parmi les facteurs qu'il surveille, il y a la question de savoir si le nombre net de hauts et de bas sur 52 semaines à la Bourse de New York et au Nasdaq combinés devient positif, par rapport aux niveaux négatifs actuels. Un autre facteur est le pourcentage d'actions du S&P 500 qui atteignent des sommets de 20 jours, passant de moins de 2 % au dernier pointage à au moins 55 %.

"Trop de gens essaient actuellement de choisir un fond et cela s'avère futile et coûteux", a déclaré M. Delwiche. "C'est un environnement sans risque ... Se mettre à l'écart, laisser la volatilité s'exprimer, est très judicieux pour les investisseurs."