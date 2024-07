Le président de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, a déclaré jeudi que la banque centrale américaine faisait des progrès pour s'assurer que les banques puissent utiliser les liquidités d'urgence de la Fed en cas de besoin.

La "fenêtre d'escompte" de la Fed, qui se tient prête à prêter aux banques de dépôt, ainsi que d'autres outils de liquidité de la banque centrale, ont été "efficaces pour soutenir la stabilité des systèmes bancaires et financiers et, à leur tour, le flux de crédit aux ménages et aux entreprises", a déclaré Mme Logan dans le texte d'un discours qui sera présenté lors d'un événement à la banque régionale de la Fed.

"Toutefois, les systèmes financiers et de paiement, l'économie et la technologie continuent d'évoluer rapidement, et la Fed et les banques doivent s'adapter à ces circonstances changeantes.

"Pour garantir la sécurité du système bancaire, il est essentiel de s'assurer que les banques sont prêtes à utiliser la fenêtre d'escompte si les circonstances l'exigent, a déclaré Mme Logan, qui a ajouté : "À mon avis, chaque banque américaine devrait être prête à utiliser la fenêtre d'escompte dans le cadre de sa trousse à outils de liquidité".

À cette fin, des progrès ont été accomplis, a déclaré la directrice de la Fed de Dallas. Elle a indiqué que plus de 5 000 banques de dépôt ont rempli les formalités nécessaires pour accéder au guichet d'escompte et que les banques ont donné 3 000 milliards de dollars en garantie pour des prêts potentiels, contre 1 000 milliards de dollars l'année dernière.

Bien que le guichet d'escompte fasse depuis longtemps partie des outils dont dispose la Fed pour stabiliser le système financier en cas de turbulences, il a souvent été boudé par les banques qui craignaient que son utilisation ne signale des problèmes à d'autres institutions financières. Cette stigmatisation est telle que même si la Fed a encouragé les banques à utiliser cet outil, elles hésitent encore à le faire, sauf dans les situations les plus graves.

Au printemps de l'année dernière, les problèmes bancaires étaient tels que, même si les emprunts à la fenêtre d'escompte ont augmenté, la Fed a néanmoins choisi de fournir des liquidités par le biais d'un nouveau mécanisme appelé Bank Term Funding Program, qui a cessé de prêter au début de l'année.

Le 10 juillet, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'en ce qui concerne le guichet d'escompte, "nous savons que l'infrastructure est un peu fatiguée et nous investissons dans cette infrastructure pour la rendre plus conviviale [...]. Il s'agit d'un très gros projet".

M. Powell a ajouté que "nous voulons que les gens puissent utiliser librement la fenêtre d'escompte", mais que jusqu'à présent la Fed n'a "pas fait beaucoup de progrès" pour en faire une source de financement plus attrayante. (Reportage de Michael S. Derby ; Rédaction de Paul Simao)