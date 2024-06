La Banque centrale européenne peut continuer à abaisser les taux d'intérêt de la manière prévue par le marché si l'inflation continue à se détendre comme prévu, a déclaré Martins Kazaks, responsable de la politique de la BCE, à Reuters vendredi.

La semaine dernière, la BCE a abaissé son taux directeur d'un niveau record depuis l'ère de l'euro, mais s'est abstenue de promettre de donner suite à cette décision, qui s'accompagnait de mises en garde concernant le maintien de l'inflation des salaires et des services à un niveau élevé.

M. Kazaks a déclaré que l'inflation serait irrégulière et évoluerait latéralement cette année, mais qu'il continuait à penser qu'elle était en voie d'atteindre l'objectif de 2 % de la BCE l'année prochaine, ce qui justifierait de nouvelles réductions si les données continuaient à arriver comme le prévoit la banque centrale.

"L'incertitude reste élevée, mais il est évident que nous sommes sur la voie d'une baisse de l'inflation", a déclaré le gouverneur de la banque centrale lettone lors d'une interview en marge d'une conférence à Dubrovnik, en Croatie.

"Nous pouvons supprimer certaines restrictions, mais nous devrions conserver un certain degré de restriction et aller de réunion en réunion en fonction des données", a-t-il ajouté.

Il s'est dit satisfait des attentes actuelles du marché, qui prévoient une ou deux réductions de taux de 25 points de base chacune d'ici la fin de l'année, suivies de deux autres l'année prochaine.

"Actuellement, les prix du marché semblent raisonnables, mais il n'y a pas de pilote automatique", a déclaré M. Kazaks.

Il a ajouté qu'il restait un certain nombre de variables, telles que la croissance des salaires et la question de savoir si les entreprises seraient en mesure de l'absorber ou si elles finiraient par la répercuter sur les clients.

"L'affaire n'est pas encore réglée et c'est pourquoi je resterais relativement prudent", a déclaré M. Kazaks.

Les marchés sont devenus plus sceptiques quant à la capacité de la BCE à réduire ses taux depuis que les données sur les salaires et l'inflation ont été plus élevées que prévu le mois dernier.

M. Kazaks a mis en garde contre une réaction excessive à "un ou deux" points de données qui vont à l'encontre des prévisions.

"Les données ont été dans l'ensemble conformes à nos attentes", a-t-il déclaré.

"Pour que les données montrent un écart par rapport au scénario de base, il faudrait que les changements soient persistants et importants.

Et il ne faudrait rien de moins qu'un choc extérieur majeur, tel qu'un événement géopolitique, pour que la BCE change de cap et envisage d'augmenter ses taux plutôt que de les réduire, a déclaré M. Kazaks.

"Mais si nous restons dans le scénario de base, la direction est pour moi relativement claire et la seule question concerne le rythme et le niveau", a-t-il conclu. "Nous en saurons plus lorsque nous examinerons les données.