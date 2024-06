Naomi Rovnick, correspondante sur les marchés, fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Quelle différence que la moitié d'une année. Au début de l'année 2024, les opérateurs étaient convaincus que la Réserve fédérale américaine serait en mesure de réduire les taux d'intérêt jusqu'à sept fois d'ici décembre.

Aujourd'hui, les analystes s'attendent généralement à ce que les responsables de la Fed maintiennent le taux des fonds à son plus haut niveau depuis 23 ans, entre 5,25 % et 5,5 %, à l'issue de leur réunion de politique monétaire mercredi, mais aussi à ce qu'ils ne prévoient qu'une ou deux baisses de taux cette année, au lieu de trois.

Les données sur l'inflation américaine sont attendues quelques heures avant la fin de la réunion de la Fed et les économistes interrogés par Reuters prévoient que les prix à la consommation hors alimentation et énergie ont augmenté de 3,5 % en mai, soit un léger recul par rapport à la hausse de 3,6 % enregistrée en avril.

Wall Street, pour l'instant, se reprend malgré tout. Les marchés à terme annoncent un début stable pour les marchés boursiers américains à l'ouverture.

L'intérêt soutenu pour l'intelligence artificielle a conduit le S&P 500 et le Nasdaq, axé sur la technologie, à des records mardi, tandis que l'action Apple a bondi après avoir dévoilé de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle pour ses appareils. Les bons du Trésor sont également en vogue. Le rendement de référence à 10 ans, à environ 4,4 %, se dirige vers sa deuxième semaine de baisse.

Les grands investisseurs pensent que la Fed a sous-estimé les perspectives de ralentissement de l'économie américaine et qu'elle pourrait commettre une erreur de politique en maintenant les taux à un niveau élevé pendant trop longtemps, ce qui provoquerait une récession.

Ce type de spéculation n'est pas nouveau, il est souvent erroné et rend les marchés vulnérables à la publication par les responsables de la Fed d'un graphique à points optimiste plus tard dans la journée, si le commentaire du président Jerome Powell sur les perspectives économiques est également étonnamment optimiste. L'économie américaine montre des signes de ralentissement, mais ses entreprises ont créé beaucoup plus d'emplois que les analystes ne le prévoyaient le mois dernier, alors que la croissance des salaires s'est accélérée. Ailleurs sur les marchés, l'euro est proche de son plus bas niveau depuis 22 mois par rapport à la livre sterling en raison des craintes concernant les gains de l'extrême droite lors des récentes élections du Parlement européen, alors que les sondages suggèrent que le Rassemblement national français pourrait remporter un vote éclair convoqué par le président Emmanuel Macron.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* IPC AMÉRICAIN

* Réunion de la Réserve fédérale