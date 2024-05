Les marches mondiaux ont vacille mardi, les rendements obligataires de reference et les indicateurs de volatilite atteignant leur plus haut niveau depuis pres de quatre semaines, alors que de nouvelles preuves de l'optimisme des consommateurs americains et de l'emballement des valeurs technologiques placent la Reserve federale devant un dilemme.

Egalement agites par la vente massive de 297 milliards de dollars de billets et de bons du Tresor, realisee mardi, et par la tiedeur de la reaction des investisseurs, les rendements de reference a 10 ans ont atteint leur niveau le plus eleve depuis le 3 mai. Le VIX a egalement atteint son plus haut niveau depuis pres de quatre semaines et le dollar s'est raffermi, en particulier face au yuan et a l'euro.

L'angoisse du marche des taux a toutefois commence avec le dernier rapport sur la resistance des menages americains. Contredisant les attentes d'un ralentissement ce mois-ci, l'enquete mensuelle du Conference Board a montre que la confiance des consommateurs avait de nouveau augmente en mai.

Bien que l'enquete ait revele une certaine anxiete quant a une eventuelle recession a venir, l'optimisme surprenant s'articule autour de deux elements principaux. Le premier est l'abondance d'emplois, le taux de chomage etant reste inferieur a 4 % pendant 26 mois consecutifs, et la hausse des marches boursiers.

La difference nette entre ceux qui s'attendent a ce que les prix des actions continuent d'augmenter au cours des 12 prochains mois et ceux qui pensent qu'ils vont baisser est a son plus haut niveau depuis 2018, ce qui pourrait bien etre flatteur pour les finances des menages et leurs projets de depenses.

En outre, l'indice national des conditions financieres de la Fed de Chicago a atteint son niveau le plus bas depuis fin 2021, soit quatre mois avant que la Fed ne commence a resserrer sa politique en mars 2022.

Bien que les contrats a terme aient recule d'environ un demi pour cent avant l'ouverture de mercredi, le S&P500 se situe a environ 10 % au-dessus des sommets atteints avant le resserrement de la politique monetaire de la Fed.

Le Nasdaq a franchi la barre des 17 000 pour la premiere fois de son histoire, grace a une nouvelle hausse de 6 % de l'action de Nvidia, le porte-etendard de l'intelligence artificielle.

Le dernier bond de Nvidia a porte la valeur marchande du fabricant de puces a 2,8 billions de dollars, ce qui place la troisieme entreprise mondiale a seulement 100 milliards de dollars d'Apple.

La question qui se pose a la Fed dans tout cela est de savoir si la hausse du marche boursier sape le resserrement du marche du credit, bien que les taux d'emprunt de reference et les taux hypothecaires a long terme soient a leur plus haut niveau depuis dix ans.

Si les consommateurs ont l'impression que leurs finances augmentent de toute facon, la Fed pourrait avoir du mal a ramener l'inflation dans la fourchette des 2 %.

La hausse des prix du petrole a l'approche de la reunion de l'OPEP du week-end n'y changera rien.

L'inflation statique a egalement ete constatee a l'etranger, avec une hausse inattendue des prix a la consommation en Australie, qui ont atteint leur niveau le plus eleve en cinq mois, a savoir 3,6 %, en avril.

Les nouvelles ont ete meilleures pour la Banque centrale europeenne, dont on s'attend desormais a ce qu'elle reduise ses taux d'interet des le mois de juin.

Bien que les taux annuels d'inflation dans les Etats allemands aient augmente en mai, les taux mensuels sont restes stables et les banques n'ont augmente leurs prets aux entreprises que de 0,3 % en glissement annuel en avril, ce qui represente un ralentissement par rapport au mois precedent.

En Asie, le Japon a mis en garde contre d'eventuelles hausses de taux pour soutenir le yen et le yuan chinois, et les actions ont sous-performe.

Le Fonds monetaire international a declare mercredi que l'economie chinoise devrait croitre de 5 % cette annee, conformement a l'objectif de Pekin, apres un premier trimestre "solide". Mais il a ajoute qu'il s'attendait a une croissance plus lente dans les annees a venir.

Un ete charge en elections dans le monde entier a commence avec les Sud-Africains qui votent mercredi dans un scrutin qui pourrait voir le Congres national africain (ANC) perdre sa majorite apres 30 ans au pouvoir. Le rand a legerement augmente avant le vote.

Dans le cadre des negociations, BHP a demande un delai supplementaire pour tenter de convaincre Anglo American, la cible de l'OPA, quelques heures avant la date limite a laquelle le plus grand exploitant minier du monde doit confirmer son offre de 49 milliards de dollars. Anglo a rejete trois propositions de BHP, mais a accepte la semaine derniere de prolonger d'une semaine le delai fixe par l'autorite britannique de controle des offres publiques d'achat pour que BHP prenne une decision officielle ou s'en aille.

Les marches de l'energie ont egalement ete tres actifs. ConocoPhillips est en pourparlers avances pour acheter Marathon Oil dans le cadre d'une transaction entierement en actions qui pourrait valoriser l'entreprise basee a Houston a un peu plus que sa valeur de marche de 15 milliards de dollars, a rapporte le Financial Times mercredi.

Les actionnaires de Hess ont approuve mardi le projet de fusion avec Chevron, d'un montant de 53 milliards de dollars, qui ouvre la voie a l'acquisition par le numero deux americain du petrole d'un actif de premier ordre et d'un point d'ancrage dans les decouvertes massives d'Exxon Mobil en Guyane.

Les actions d'International Distributions Services, la societe mere de Royal Mail au Royaume-Uni, ont bondi de 3,4 % apres avoir accepte une offre formelle de rachat de 3,57 milliards de livres par le milliardaire tcheque Daniel Kretinsky. Les principaux elements de l'agenda qui pourraient orienter les marches americains plus tard dans la journee de mercredi : * Enquete de la Fed de Dallas sur le secteur des services en mai, enquete de la Fed de Richmond sur les entreprises en mai * La Reserve federale publie le Livre Beige sur les conditions economiques ; le president de la Fed de New York, John Williams, et le chef de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, prennent la parole * Le Tresor americain vend des obligations a 7 ans et des obligations a taux variable a 2 ans * Les resultats des entreprises americaines : Salesforce, HP, Agilent Technologies * Election de l'Assemblee nationale sud-africaine