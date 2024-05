Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir Wall Street devrait terminer la semaine écourtée un peu ivre de punch, avec la mise à jour de l'inflation de mai de vendredi qui devrait être décisive après une série de signaux économiques contradictoires et le dernier rebondissement de l'élection.

L'indicateur de l'inflation PCE, favori de la Réserve fédérale, doit être publié tôt ce vendredi. Le consensus prévoit une augmentation mensuelle de 0,3 % de l'indice de référence et un taux annuel de 2,8 %, ce qui est encore trop élevé pour que les responsables de la Fed donnent leur feu vert à une baisse des taux d'intérêt.

Néanmoins, la semaine difficile pour les obligations s'est un peu calmée jeudi après que les chiffres du PIB et de l'inflation du premier trimestre aient été révisés à la baisse, que les ventes de maisons aient chuté en avril et que les demandes d'allocations de chômage aient augmenté.

Les derniers orateurs de la Fed se sont également montrés plus optimistes quant à la poursuite de la désinflation.

Sans signaler l'urgence d'une baisse des taux, le patron de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les taux seraient réduits "à un moment ou à un autre". Lorie Logan, directrice de la Fed de Dallas, a répété qu'il était encore "trop tôt" pour envisager un assouplissement.

Toutefois, l'amélioration du marché obligataire n'a guère contribué à stimuler les actions. Le S&P500 a perdu 0,6 % jeudi et le Nasdaq a perdu plus de 1 % en raison de l'effondrement de près de 20 % des actions Salesforce après la publication des résultats.

Les contrats à terme sont restés dans le rouge avant la cloche de vendredi et l'indice de volatilité VIX est resté élevé à environ 14,5.

Le marché n'a pas réagi de manière évidente à la nouvelle politique potentiellement sismique de la nuit, selon laquelle Donald Trump est devenu le premier président américain à être reconnu coupable d'un crime. Un jury new-yorkais l'a reconnu coupable d'avoir falsifié des documents pour dissimuler un paiement destiné à faire taire une star du porno avant l'élection de 2016.

Bien que les sondages montrent que la plupart des électeurs considèrent cette condamnation comme "sérieuse", les marchés semblent hésiter à en tirer des conséquences pour la course à l'élection présidentielle de novembre, notamment parce qu'ils n'ont pas encore déterminé ce qu'un retour de M. Trump à la Maison Blanche signifierait de toute façon pour les marchés d'actifs et l'économie.

Et il reste encore beaucoup à faire en termes de condamnation, d'appel et de conséquences pour la candidature de M. Trump au sein du parti républicain. Même dans le cas improbable où il serait incarcéré, la Constitution ne lui interdirait pas de devenir président.

Les marchés étrangers sont restés pour la plupart tributaires de l'inflation américaine et de la situation de la Fed.

Le dollar est resté stable dans l'ensemble, bien que l'euro ait progressé après que l'inflation de mai dans la zone euro a été légèrement supérieure aux prévisions, même si elle est restée inférieure à 3 %.

Bien qu'il soit peu probable que cette mise à jour réduise la baisse d'un quart de point du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne prévue la semaine prochaine, les attentes d'assouplissement de la BCE pour l'ensemble de l'année ont encore reculé pour atteindre 55 points de base.

Les marchés obligataires de la zone euro se tournent maintenant vers les révisions des notations de crédit souverain de l'Italie, de la France, de la Grèce et de l'Irlande plus tard dans la journée de vendredi.

L'activité manufacturière chinoise a chuté de manière inattendue en mai, maintenant les appels à de nouvelles mesures de relance alors que la crise immobilière prolongée dans la deuxième économie mondiale continue de peser sur la confiance des entreprises, des consommateurs et des investisseurs.

Ailleurs, le rand sud-africain est tombé à son plus bas niveau en cinq semaines, les résultats des élections de cette semaine ayant montré que le Congrès national africain n'avait pas obtenu la majorité, ce qui laisse présager une période incertaine pour la formation d'une coalition.

Le peso mexicain s'est également replié à l'approche des élections présidentielles qui se tiendront ce week-end dans le pays.

Les prix du pétrole sont restés stables avant la réunion de l'OPEP+ de dimanche, le groupe de producteurs travaillant sur un accord complexe qui lui permettrait d'étendre certaines de ses importantes réductions de production de pétrole jusqu'en 2025.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté que Bill Ackman envisageait de vendre une part de sa société Pershing Square, ce qui valoriserait l'entreprise à environ 10,5 milliards de dollars.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi : * Revenu et consommation des ménages en avril aux États-Unis et inflation "de base" (PCE) pour le mois, enquête de mai sur les entreprises à Chicago ; révision du PIB du premier trimestre au Canada * Discours du président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic.