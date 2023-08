Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

L'épuisement des obligations américaines ne s'est guère atténué ce mois-ci et la Chine continue de ne pas faire ce que les marchés pensent être nécessaire pour stabiliser son économie, ce qui rend le début de la semaine financière encore plus nerveux.

Bien que motivée par l'aggravation de l'effondrement du secteur immobilier et la sous-estimation inquiétante de l'activité économique, la dernière baisse des taux d'intérêt de la Chine, largement attendue, a été étonnamment faible lundi, soulignant les inquiétudes selon lesquelles les efforts officiels pour soutenir le malaise économique ne sont encore que fragmentaires.

La Banque populaire de Chine a abaissé son taux de prêt à un an de seulement 10 points de base à 3,45 % - moins que la réduction de 15 points de base prévue - et a laissé les taux à cinq ans inchangés.

Cette déception a entraîné une nouvelle chute du yuan, le dollar reprenant son ascension vers les sommets atteints la semaine dernière en 2023 par rapport au renminbi offshore et aux actions de référence, et chutant de plus de 1 % chacun pour atteindre de nouveaux planchers pour l'année également.

L'écart entre les rendements à 10 ans des États-Unis et de la Chine s'est creusé pour atteindre son plus haut niveau depuis 16 ans.

Les dernières mesures de soutien au marché boursier annoncées par Pékin vendredi semblent avoir peu d'impact et les investisseurs étrangers ont vendu lundi pour près d'un milliard de dollars d'actions chinoises via le système Stock Connect, soit une onzième session consécutive de ventes nettes.

Les actions du principal promoteur immobilier Sunac China ont chuté de 13 % après avoir annoncé une perte nette de 16 milliards de yuans (2,19 milliards de dollars) pour le premier semestre, ce qui constitue le dernier soubresaut de la crise sectorielle en cours. Les chiffres officiels ont également montré que les revenus des ventes de terrains du gouvernement chinois ont diminué pour le 19e mois consécutif en juillet.

UBS est devenue la dernière banque mondiale à réduire les prévisions de croissance économique de la Chine pour cette année, les ramenant de 5,2 % à 4,8 %.

Le contexte n'est pas très favorable au président chinois Xi Jinping, qui se rend en Afrique du Sud pour un sommet des économies BRICS - comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde et le pays hôte - et au président russe Vladimir Poutine, qui ne peut être présent en raison d'un mandat d'arrêt pour crimes de guerre commis lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'autre grand irritant du moment sur les marchés mondiaux a également continué à irriter lundi, les rendements du Trésor américain à 30 ans atteignant un nouveau plus haut de 12 ans à 4,4430 %.

Bien que les ventes de bons du Trésor chinois soient suspectes dans le contexte de son soutien continu au yuan, le principal problème auquel sont confrontées les obligations américaines est la vigueur inattendue de la croissance économique américaine en juillet.

L'événement majeur de la semaine est la conférence annuelle de la Réserve fédérale à Jackson Hole, au cours de laquelle les marchés surveilleront de près les indices concernant l'hypothèse de la Fed sur la trajectoire des taux d'intérêt à long terme et la question de savoir si les taux d'emprunt sont désormais structurellement plus élevés après la pandémie.

Les rendements des bons du Trésor à dix ans sont restés inférieurs aux sommets atteints la semaine dernière, et les contrats à terme sur les actions de Wall Street étaient plus fermes avant l'ouverture des marchés. Les bourses européennes étaient également en hausse, aidées par les espoirs de désinflation, les prix à la production allemands ayant baissé pour la première fois en deux ans et demi.

L'indice du dollar était un peu plus élevé.

Mais les inquiétudes concernant l'immobilier ne se sont pas limitées à la Chine : l'institut allemand Ifo a signalé que le ralentissement de la construction résidentielle s'était aggravé en juillet et les actions des constructeurs de maisons britanniques ont été touchées par un avertissement sur les bénéfices de Crest Nicholson, qui a fait chuter les actions du constructeur de maisons de 15 %.

Événements à surveiller lundi : * Le président chinois Xi Jinping arrive en Afrique du Sud avant le sommet des BRICS à Johannesburg * Le Trésor américain vend aux enchères des bons à 3 et 6 mois * Les résultats des entreprises américaines : Nordson, Zoom