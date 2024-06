Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

L'envolée des valeurs technologiques de Wall Street vers de nouveaux records a permis à Nvidia, championne de l'IA à 3 billions de dollars, de remplacer Apple en tant que deuxième société la plus précieuse au monde, dans un marché marqué par l'enthousiasme suscité par les baisses de taux d'intérêt dans les pays du G7.

Alors que la Banque centrale européenne s'apprête à suivre la Banque du Canada jeudi avec sa première baisse de taux d'intérêt du cycle, quatre pays du bloc économique du G7 seront en mode d'assouplissement - avec deux autres à venir plus tard dans l'année.

En contrepartie, les marchés des changes prennent le taureau par les cornes, l'euro et le dollar canadien restant relativement sereins sur les marchés des changes en dépit de ces mouvements.

Cela s'explique principalement par le fait que les spéculations sur les baisses de taux de la Réserve fédérale sont de nouveau en effervescence. Après être passés d'au moins six réductions en 2024 au début de l'année à une seule la semaine dernière, les marchés à terme de la Fed s'accordent désormais sur deux réductions d'un quart de point, à partir de septembre, avant les élections.

Une série de rapports sur le marché du travail américain cette semaine soutiennent l'argument selon lequel l'économie se refroidit, avec la mise à jour de la masse salariale nationale vendredi qui devrait être décisive et avec les mises à jour des demandes hebdomadaires d'allocations chômage et des licenciements de mai attendues jeudi.

Mais le rapport qui a réellement catalysé la dernière flambée des actions vers de nouveaux records est l'enquête ISM sur le secteur des services du mois dernier, qui a dissipé les craintes d'un ralentissement de l'économie et encouragé les espoirs d'une désinflation continue.

Bien que les enquêtes connexes sur l'industrie manufacturière montrent des signes d'essoufflement, le secteur des services a fortement rebondi en mai, avec une baisse des "prix payés" et un taux d'emploi toujours en contraction.

Il y en a peut-être pour tout le monde - en tout cas suffisamment pour catapulter le S&P500 et le Nasdaq vers de nouveaux records historiques, leur meilleure journée depuis plus d'un mois, et pour faire tomber les rendements du Trésor à 10 ans à leur plus bas niveau depuis le 1er avril.

L'indice VIX de la peur est inférieur à 13 et les contrats à terme sur le S&P ont maintenu leurs gains avant la clôture de jeudi.

Les résultats à l'approche du semestre sont des gains de 2024 à ce jour de plus de 12 % pour le S&P500, de plus de 14 % pour le Nasdaq et de 4,5 % pour le S&P à pondération égale.

Tout cela montre que la technologie et son thème incessant de l'intelligence artificielle dominent une fois de plus.

En atteignant pour la première fois une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, ce qui la place en deuxième position derrière Microsoft après une hausse de 147 % de ses actions cette année, Nvidia a atteint de nouveaux sommets et a entraîné dans son sillage toutes les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle.

Cette dernière ruée s'explique en partie par le fait que Nvidia s'apprête à diviser ses actions par dix, à compter de vendredi, et que ceux qui détiendront des actions à la clôture du marché aujourd'hui auront droit à neuf actions supplémentaires dans le groupe de puces.

Toutefois, le New York Times a rapporté que le ministère américain de la justice et la Federal Trade Commission ont conclu un accord qui leur permet de mener des enquêtes antitrust sur les rôles dominants que Microsoft, OpenAI et Nvidia jouent dans l'industrie de l'intelligence artificielle.

Parmi les autres hausses liées aux bénéfices, citons les gains de plus de 10 % enregistrés mercredi par l'entreprise de cybersécurité Crowdstrike et Hewlett Packard Enterprise, cette dernière faisant état d'une forte demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle.

Mais l'engouement pour la technologie ne s'est pas limité à Wall Street. Les actions du géant néerlandais de l'équipement en puces ASML ont également grimpé après avoir appris qu'il était sur le point de conclure un accord avec la société taïwanaise TSMC pour lui fournir ses machines les plus avancées dans le courant de l'année.

Soutenues par l'optimisme quant à la réduction des taux de la BCE, les actions européennes ont gagné près de 1 % jeudi, le secteur technologique progressant de 2 % pour atteindre son plus haut niveau depuis décembre 2000 et le leader allemand des logiciels, SAP, augmentant de 4,5 %.

La BCE devrait réduire les coûts d'emprunt de 25 points de base, à partir de 4 %, et les remarques de la présidente Christine Lagarde sur la trajectoire à suivre seront désormais au centre de l'attention. Les marchés monétaires prévoient 64 points de base d'abaissements cette année, ce qui laisse présager deux autres abaissements après aujourd'hui.

Avec les élections européennes en toile de fond, les rendements des emprunts d'État européens sont restés stables avant la décision de la BCE.

Les actions ont également progressé en Asie, Taïwan surperformant avec des gains de près de 2 % grâce à l'engouement pour les technologies et la Chine continentale sous-performant une fois de plus dans le rouge.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de jeudi : Décision de la Banque centrale européenne, conférence de presse * Données américaines sur les licenciements (Challenger) en mai, demandes hebdomadaires d'allocations chômage, balance commerciale internationale d'avril, échanges commerciaux d'avril au Canada * Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor, prononce un discours devant le Conseil de surveillance de la stabilité financière à Washington * Le Trésor américain vend des bons à 4 semaines * Résultats des entreprises américaines : JM Smucker * Parlement européen : le Conseil de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Europe : JM Smucker * Début des élections au Parlement européen