Rae Wee fait le point sur les marches europeens et mondiaux pour la journee a venir.

L'absence de nouveaux catalyseurs sur le marche jeudi signifiait que les taux d'interet plus eleves et plus longs etaient la pour rester, au moins jusqu'a ce que la prochaine serie de donnees economiques prouve le contraire.

Il semble toutefois peu probable que les donnees tres attendues de la fin de la semaine - de l'inflation dans la zone euro au rapport sur l'indice des prix a la consommation aux Etats-Unis - modifient de maniere significative les perspectives de la politique monetaire mondiale, d'autant plus que l'inflation dans les principales economies continue de souffler le chaud et le froid.

Les prix a la consommation en Allemagne ayant augmente plus que prevu, l'attention se porte encore plus sur les chiffres de la zone euro vendredi, qui seront publies avant la baisse des taux d'interet prevue par la Banque centrale europeenne (BCE) la semaine prochaine.

Et bien qu'une reduction en juin soit pratiquement acquise, le manque de clarte des decideurs de la BCE quant a l'ampleur et a la rapidite de la baisse des taux par la suite rend les marches nerveux.

Toutefois, avant les principales publications de vendredi, les investisseurs devront d'abord naviguer dans la journee de jeudi, et les eaux du marche sont de plus en plus agitees.

Les actions europeennes connaissent un debut difficile apres que leurs homologues asiatiques ont ete laissees dans une mer de rouge, la hausse des rendements obligataires mondiaux ayant egalement entame le sentiment de risque.

Le rendement du Tresor americain a deux ans a flirte avec les 5 % jeudi, tandis que le rendement a 10 ans est reste proche de son niveau le plus eleve depuis des semaines.

Les ecarts de rendement entre les Etats-Unis et les autres pays ne se creusent peut-etre pas beaucoup en faveur du dollar, mais ils restent suffisamment importants pour que le dollar reste la monnaie de predilection des investisseurs.

Dans le domaine des entreprises, les investisseurs du groupe BHP ont salue la decision du premier groupe minier mondial de renoncer a son projet de rachat d'Anglo American pour 49 milliards de dollars, apres avoir rejete trois offres proposees par son grand rival au cours des six dernieres semaines.

Bien que les actions de BHP cotees en Australie aient chute de pres de 2 % jeudi, elles sont restees en ligne avec celles de ses pairs.

Principaux developpements susceptibles d'influencer les marches jeudi :

- Taux de chomage dans la zone euro (avril)

- Climat des affaires dans la zone euro (mai)

- Sentiment economique de la zone euro (mai)

- Sentiment industriel de la zone euro (mai)

- Sentiment des services de la zone euro (mai)