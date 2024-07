Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Washington vole largement la vedette à partir d'aujourd'hui, même si les négociations post-scrutin français sont à leur apogée.

Le président de la Fed, Jay Powell, entame deux jours de témoignages semestriels devant le Congrès avec une apparition devant le Sénat plus tard dans la journée de mardi.

L'inflation était préoccupante au début de l'année, mais elle s'est ralentie dernièrement, tandis que le marché de l'emploi montre des signes indiquant que des mois de politique restrictive font sentir leurs effets.

Les traders seront attentifs à la manière dont M. Powell s'y prendra pour éviter de relancer les pressions sur les prix tout en évitant de créer des difficultés inutiles pour les travailleurs américains qui votent.

Le lendemain de la fin du témoignage de M. Powell, le dernier relevé des prix à la consommation sera publié jeudi, ce qui est probablement le contraire de ce que les investisseurs, et peut-être aussi M. Powell, auraient préféré.

Des points d'interrogation planent également sur l'élection présidentielle américaine de novembre.

Le candidat sortant, Joe Biden, continue d'insister sur le fait qu'il reste dans la course, alors même que ses rivaux et les médias ne cessent de chercher des raisons pour lesquelles il devrait se retirer.

Joe Biden semble en tout cas séduire les bookmakers : la probabilité qu'il se présente a augmenté de 13 cents pour atteindre 54 cents par dollar, tandis que la probabilité que Kamala Harris le remplace a chuté du même montant pour atteindre 30 cents, alors qu'elle était pratiquement au coude-à-coude ce week-end.

Donald Trump pourrait écarter un inconnu de sa course à la Maison-Blanche le 15 juillet, date du début de la convention républicaine, lorsqu'il pourrait nommer son colistier.

En France, le vote étant essentiellement partagé entre les trois partis de l'échiquier politique, il est difficile d'imaginer à quoi pourrait ressembler un éventuel gouvernement.

Même le vainqueur du scrutin, le Nouveau Front populaire (NFP), parti de gauche, n'est qu'une alliance bricolée à la hâte dans le but de contrecarrer la montée du Rassemblement national (RN), parti d'extrême droite.

C'est ce qu'il a fait, en obtenant 182 sièges au parlement contre 143 pour le RN, tandis que l'Alliance centriste Ensemble du président Emmanuel Macron a obtenu 163 sièges.

Ce qui semble certain, c'est une période de paralysie politique et un déclin de l'influence de la France en Europe. Mais cela permet également d'éviter l'issue la plus redoutée par les marchés, à savoir un gaspillage budgétaire de la part de l'extrême droite.

L'euro a oscillé entre les extrêmes lundi, mais maintenant que la poussière est retombée, la monnaie commune est proche de son plus haut niveau en quatre semaines.

Aucun événement macroéconomique majeur n'est prévu pour l'Europe mardi, les principales publications étant les indices des prix à la consommation de la Grèce, de la Hongrie et des Pays-Bas pour le mois de juin.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés mardi :

Grèce, Hongrie, Pays-Bas IPC (juin)

-Témoignage du président de la Fed, M. Powell, devant le Sénat