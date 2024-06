Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Après que la Banque du Canada soit devenue le premier pays du G7 à réduire ses taux d'intérêt, la situation est prête pour que la Banque centrale européenne abaisse également les siens. Mais tous les regards seront tournés vers Christine Lagarde, la présidente de la BCE, alors que les traders s'interrogent sur la suite des événements.

Si les responsables politiques de la BCE ont clairement annoncé leur intention d'abaisser les coûts d'emprunt en juin, devançant ainsi la Réserve fédérale américaine, la voie à suivre est devenue incertaine.

Les données économiques récentes ont souligné que l'inflation pourrait peut-être s'avérer plus rigide que prévu dans la zone euro, comme cela a été le cas aux États-Unis.

L'attention s'est donc portée sur ce que dira Mme Lagarde lorsque la BCE procédera à la baisse de taux largement attendue jeudi. Les marchés tablent sur une baisse de 64 points de base cette année.

Avant la décision politique, l'euro était en hausse de 0,23 % à 1,08935 $, tout près du pic de deux mois et demi atteint en début de semaine.

Les contrats à terme indiquent que les bourses européennes sont prêtes à ouvrir en hausse, prenant exemple sur les actions américaines et asiatiques, alors qu'une série de données sur l'emploi aux États-Unis renforce les paris d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed en septembre.

Les traders estiment à 69% la probabilité d'une réduction en septembre, contre 50% la semaine dernière.

Les chiffres de l'emploi non agricole sont attendus vendredi et seront déterminants pour atténuer ou renforcer ces nouvelles attentes d'assouplissement de la politique monétaire avant la réunion de la Fed de la semaine prochaine, au cours de laquelle le graphique à points et les commentaires des responsables seront au centre de l'attention.

Les actions du secteur des puces à travers le monde profitent une fois de plus de la notoriété de Nvidia après que le fabricant de puces à intelligence artificielle soit devenu la deuxième entreprise la plus précieuse au monde et qu'elle soit désormais valorisée à plus de 3 000 milliards de dollars.

Entre-temps, le PDG de Nvidia se trouve à Taïwan cette semaine et bénéficie d'un traitement de pop star. Jensen Huang, présenté comme l'enfant du pays qui a réussi, fait l'objet d'une couverture médiatique à la télévision taïwanaise.

Il n'est donc pas étonnant que les actions taïwanaises aient le vent en poupe et atteignent un niveau record, sous l'impulsion de TSMC, dont les principaux clients sont Nvidia et Apple.

Principaux événements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Événements économiques : Réunion de politique monétaire de la BCE, ventes au détail de la zone euro pour avril.