Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le verdict des investisseurs semble être que l'inflation américaine bénigne l'emporte sur les perspectives de taux de la Fed, ouvrant la voie à des gains sur les actions asiatiques, et potentiellement en Europe aussi.

Le choc initial provoqué par les projections d'une seule baisse des taux américains cette année, malgré un indice des prix à la consommation très faible quelques heures auparavant, a été atténué par les commentaires du président de la Fed, Jay Powell, selon lesquels de nombreux responsables hésitaient à procéder à une deuxième baisse des taux, et avaient simplement ajouté une baisse supplémentaire en 2025 à la place.

La dépendance à l'égard des données restant le principe directeur, les relevés des prix à la production américains prévus plus tard dans la journée de jeudi feront l'objet d'une grande attention, éclipsant les publications européennes telles que les données sur l'inflation espagnole et la production industrielle de la zone euro.

La conclusion de la réunion de la Fed signifie que les décideurs politiques reprendront la parole, et le président de la Fed de New York, John Williams, ouvrira le bal en animant une discussion avec la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, lors d'un événement organisé par l'Economic Club of New York.

À l'instar de M. Powell, M. Williams a estimé que la politique monétaire était bien placée pour ramener progressivement l'inflation à son niveau cible.

Les intrigues politiques devraient toutefois rester sous les feux de la rampe en Europe, Eric Ciotti affirmant qu'il est toujours à la tête des Républicains français malgré son éviction pour avoir cherché à conclure un accord avec l'extrême droite.

Son ancien premier ministre et successeur potentiel Edouard Philippe a déclaré lors d'une interview télévisée : "Je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait sain pour le président de la République de mener une campagne législative".

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

- IPP américain (mai), chômage hebdomadaire

- Indice des prix à la consommation (IPC) et indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de l'Espagne (mai)

- Production industrielle de la zone euro (avril)