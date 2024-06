Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le dollar roi exerce son autorité pour terminer la semaine à de nouveaux sommets. Le yen, en particulier, a été remis à sa place, s'enfonçant au-delà du niveau très surveillé de 159 pour un dollar, atteint pour la dernière fois à la fin du mois d'avril, lorsque Tokyo a été contraint de dépenser beaucoup d'argent pour intervenir sur le marché des changes afin de le sortir de l'ornière.

Le catalyseur de l'envolée du billet vert n'a pas été une donnée solide qui aurait contraint la Réserve fédérale à maintenir ses taux plus longtemps. En fait, les derniers chiffres sur le logement et le marché du travail étaient invariablement faibles, et les économistes prévoient une autre faible lecture de l'indice principal américain plus tard dans la journée de vendredi.

C'est plutôt que, par contraste avec les principales banques centrales mondiales, la Fed semble positivement hawkish.

Même la Banque du Japon, qui n'hésite pas à relever ses taux alors que ses homologues les réduisent ou s'apprêtent à le faire, s'est montrée pessimiste la semaine dernière en reportant à sa réunion de juillet la décision relative au resserrement quantitatif de sa politique monétaire.

La Banque d'Angleterre semble désormais prête à commencer à réduire ses taux en août, et la Banque nationale suisse donne le ton avec deux réductions consécutives.

La Fed peut encore difficilement être qualifiée de faucon parmi les colombes. C'est plutôt la colombe qui a les griffes les plus acérées.

L'envolée du dollar face à ses principales rivales, jeudi, a suffi à le mettre sur la voie d'une troisième semaine victorieuse consécutive, mais de justesse.

Une série de données publiées au cours de la journée européenne pourrait facilement faire basculer le pendule. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et la zone euro dans son ensemble ont des résultats provisoires de l'indice des directeurs d'achat, ainsi que des ventes au détail au Royaume-Uni, qui pourraient avoir bénéficié d'un mois de mai plus chaud.

En dehors des marchés des devises, les perspectives de politique monétaire accommodante n'ont guère été soutenues. Les actions asiatiques, en tout cas, devraient terminer la semaine en queue de poisson, avec une performance nulle pour le Nikkei japonais, qui semble être le meilleur marché de la région.

Les actions à puce ont été vendues partout, ce qui laisse présager la même chose pour l'Europe.

Compte tenu des gains d'environ 1,5 % enregistrés depuis le début de la semaine par le FTSE, le DAX et le STOXX 600, il y a certainement une marge de baisse.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

- PMI flash du Royaume-Uni (juin), ventes au détail (mai)

- PMI flash de la France, de l'Allemagne et de la zone euro (juin)

- PMI flash américains (juin), indice avancé (mai)