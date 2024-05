Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La froide et dure réalité de la Réserve fédérale qui maintiendra probablement les taux d'intérêt plus longtemps pour lutter contre l'inflation a mis un frein à l'exubérance de l'IPC américain, et l'humeur apathique devrait se poursuivre sur les bourses européennes.

La dernière estimation de l'inflation dans la zone euro pour le mois d'avril est en tête des données économiques de vendredi et les traders espèrent que le rapport confirmera ce que l'on sait depuis un certain temps : Les traders espèrent que le rapport confirmera ce que l'on sait depuis un certain temps, à savoir que la Banque centrale européenne (BCE) réduira ses taux d'intérêt en juin.

Mais ce qui se passera ensuite est moins clair.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE, a déclaré que la banque centrale pourrait abaisser ses taux en juin, mais qu'elle devrait se montrer prudente quant à de nouvelles réductions des coûts d'emprunt en raison de l'incertitude des perspectives, a rapporté le journal japonais Nikkei.

Les opérateurs ont prévu 70 points de base de réduction des taux de la BCE cette année, ce qui est beaucoup plus que les 46 points de base d'assouplissement prévus pour la Fed.

Cette semaine, l'indice des prix à la consommation (IPC) américain a baissé, ce qui a incité les acteurs du marché à prévoir rapidement au moins deux baisses de taux cette année. Cependant, les responsables de la Fed ont déclaré que les taux pourraient devoir rester élevés plus longtemps et un rapport montrant un marché du travail tendu ont entraîné un nouveau changement dans les attentes.

Les marchés prévoient désormais une baisse en novembre, avec 68 % de chances d'une baisse en septembre - nous sommes donc à peu près revenus au point où nous en étions avant les données de l'IPC en termes d'anticipations de taux américains.

De l'autre côté de l'Atlantique, l'indice paneuropéen STOXX 600 tentera de se remettre sur les rails après avoir interrompu une série de neuf jours de hausse jeudi. L'indice est en passe d'enregistrer une deuxième semaine de hausse.

L'euro tentera également de clôturer sa semaine la plus forte face au dollar américain depuis deux mois et demi et les chiffres de l'inflation dans la zone euro pourraient lui donner un coup de pouce.

En ce qui concerne les entreprises, le marché se concentrera sur HSBC après que Bloomberg ait rapporté que le principal actionnaire du prêteur, Ping An Insurance Group of China, envisage des options pour réduire sa participation de 8 %.

L'assureur s'est délesté de ses actions dans le groupe bancaire basé à Londres.

Ailleurs, les prévisions positives du géant de la vente au détail Walmart, jeudi, indiquent que les consommateurs américains résistent.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Événements économiques : Données sur l'inflation en avril dans la zone euro