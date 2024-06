Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir :

Le ralentissement du marché de l'emploi et le refroidissement de l'économie ont stimulé les traders qui s'attendent à une baisse des taux d'intérêt en septembre de la part de la Réserve fédérale, ce qui a eu pour effet d'augmenter les actions et de maintenir le dollar sous pression.

La crainte que l'économie ne parvienne pas à atterrir en douceur et entre en récession persiste - cette bataille entre "les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles" et "les mauvaises nouvelles sont de mauvaises nouvelles" maintient les investisseurs sur le qui-vive.

Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en hausse, selon les contrats à terme, le STOXX 600 espérant effacer la chute de mardi avant les données PMI de la zone euro, de la France et de l'Allemagne.

La réunion de politique générale de la Banque centrale européenne jeudi devrait maintenir l'appétit pour le risque, les traders attendant les commentaires pour obtenir des éclaircissements sur la façon dont la banque centrale va donner suite à la baisse des taux largement attendue cette semaine.

Les actions asiatiques étaient globalement en hausse après que les données aient montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont chuté plus que prévu en avril pour atteindre le niveau le plus bas depuis plus de trois ans, ce qui a conduit les marchés à estimer à 65 % la probabilité d'une réduction des taux en septembre et à 45 points de base d'assouplissement cette année.

Ces données ont fait baisser les rendements des bons du Trésor et ont pesé sur le dollar, qui a frôlé son plus bas niveau en deux mois par rapport à un panier de six devises.

L'attention se porte désormais sur les chiffres de l'emploi non agricole vendredi.

En Asie, les projecteurs sont restés braqués sur les marchés indiens après la chute spectaculaire de mardi suite aux résultats des élections qui ont montré une marge de victoire pour le Premier ministre Narendra Modi qui n'a pas été à la hauteur des attentes.

L'indice indien Nifty 50 a été volatile au début des échanges, laissant entrevoir les inquiétudes des investisseurs face à la perspective d'un gouvernement de coalition qui pourrait ne pas être aussi favorable au marché qu'on l'espérait.

Par ailleurs, un rapport publié lundi selon lequel le courtier en ligne E*Trade pourrait envisager de bannir Keith Gill, l'influenceur de mèmes boursiers qui a déclenché des transactions frénétiques sur les actions de GameStop en 2021, a déclenché une réaction brutale sur les sites de médias sociaux.

Morgan Stanley, société mère d'E*Trade, a refusé de commenter le rapport et les messages sur les médias sociaux appelant au boycott de la plateforme de courtage.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

Événements économiques : PMI composite et des services pour mai en France, en Allemagne et dans la zone euro ; S&P services et PMI composite pour mai au Royaume-Uni.