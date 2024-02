Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les investisseurs se dirigent vers le week-end en gardant leur chapeau de risque, alors que les bourses du monde entier atteignent des sommets historiques après que les résultats exceptionnels de Nvidia, la coqueluche de l'IA, ont ravivé un rallye enflammé sur les actions technologiques, qui pourrait encore faire rage.

Ils auront à réfléchir sur les données économiques de l'Allemagne vendredi, les bourses européennes devant s'ouvrir en hausse, selon les prévisions.

Jeudi, Nvidia a augmenté sa valeur boursière de 277 milliards de dollars, soit la moitié d'un TSMC, et l'optimisme entourant l'intelligence artificielle a propulsé le Nikkei, le STOXX 600 et le S&P 500 à des sommets inégalés le même jour.

La journée de vendredi s'inscrit dans la même lignée, les actions asiatiques atteignant leur plus haut niveau depuis plus de six mois, tirées par les valeurs technologiques. Les marchés japonais sont fermés pour cause de vacances.

En Europe, les valeurs technologiques sont en pleine expansion, avec une hausse de 12,5 % depuis le début de l'année, mais les indicateurs techniques signalant une surchauffe, il est possible que les investisseurs prennent leurs bénéfices à court terme.

L'indice de force relative de l'indice paneuropéen STOXX 600 se situe juste en dessous du seuil de 70 qui signale un marché suracheté.

Sur le marché des devises, le yen occupe le devant de la scène, tombant à de nouveaux niveaux planchers par rapport à l'euro, à la livre sterling et à d'autres devises cette semaine. Le yen est la devise la moins performante du G10 cette année, avec une baisse de 6,4 % par rapport au dollar.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, est en hausse de 2,5 %, les opérateurs se rendant compte que la Fed ne bluffait peut-être pas lorsqu'elle s'est opposée aux attentes précoces et fortes de réduction des taux d'intérêt.

Goldman Sachs a été la dernière à repousser le point de départ du cycle d'assouplissement de la Fed de mai à juin. Les marchés fixent également à juin le moment où la banque centrale américaine réduira pour la première fois ses taux d'intérêt.

Les opérateurs ont également prévu 78 points de base de réduction au cours de l'année, contre 150 points de base d'assouplissement au début de l'année et plus proche de la projection de la Fed, qui prévoit 75 points de base de réduction.

En ce qui concerne les entreprises, Standard Chartered sera au centre de l'attention à l'ouverture après que la banque asiatique ait annoncé un rachat d'actions d'un milliard de dollars et une augmentation du dividende, tout en faisant état d'une hausse de 18 % du bénéfice avant impôt pour 2023.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Événements économiques : Allemagne : données détaillées du PIB du 4ème trimestre ; Allemagne : données IFO de février

Bénéfices : BASF