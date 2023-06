Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Un autre jour, une autre hausse surprise. Après la surprise de la Banque de réserve d'Australie en début de semaine, c'est au tour de la Banque du Canada de surprendre les marchés avec une hausse de 25 points de base, ce qui a conduit les opérateurs à revoir à la baisse les attentes de la Réserve fédérale américaine, qui devrait rester inactive la semaine prochaine et s'interroger sur les perspectives de sa politique monétaire.

Le consensus le plus large est que la Fed procédera à au moins une nouvelle hausse. La question est de savoir si elle le fera la semaine prochaine ou en juillet. L'outil FedWatch du CME a montré que la probabilité d'une hausse de 25 points de base de la Fed la semaine prochaine est de 36 %, alors qu'elle était de 22 % le jour précédent.

Plus de 90 % des économistes, 78 sur 86, interrogés par Reuters, estiment que le Comité fédéral de l'open market, qui définit la politique monétaire, maintiendra le taux des fonds fédéraux entre 5,00 % et 5,25 % la semaine prochaine. Plus d'un tiers d'entre eux s'attendent cependant à ce que la Fed relève ses taux au moins une fois de plus cette année.

Les investisseurs sont donc d'humeur maussade, avec le MSCI Asia ex-Japan en légère baisse, l'indice du dollar Index stable et les bons du Trésor américain qui conservent leurs gains dans les échanges asiatiques.

Avec un calendrier de données peu chargé et des contrats à terme indiquant une ouverture mitigée en Europe, les marchés pourraient dériver jeudi. La série de réunions des banques centrales de la semaine prochaine restera au premier plan des préoccupations des marchés.

Entre-temps, des données révisées ont montré que l'économie japonaise a connu une croissance plus importante qu'initialement prévu en janvier-mars, ce qui a permis au yen de se renforcer.

Dans le monde de l'entreprise, GameStop a évincé son PDG et a nommé Ryan Cohen, l'investisseur milliardaire dont le pari sur le détaillant de vidéos l'a rendu populaire parmi les traders de mèmes boursiers, président exécutif.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a riposté au président de la Securities and Exchange Commission américaine, Gary Gensler, au sujet des poursuites engagées par l'agence contre la bourse de crypto-monnaies, le qualifiant d'"aberrant" tout en rassurant les clients sur le fait que leurs fonds étaient décrochés.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Événements économiques : PIB de la zone euro au premier trimestre et données sur l'emploi