Gabriel Makhlouf, responsable politique de la Banque centrale européenne, a déclaré mardi qu'il se contentait d'une seule baisse des taux d'intérêt cette année, car il avait besoin de plus de temps pour s'assurer que l'inflation se dirigeait vers l'objectif de 2 % de la BCE.

Les investisseurs prévoient au moins une, mais plus probablement deux réductions supplémentaires des taux d'intérêt de la BCE d'ici décembre, après avoir vu l'inflation chuter de 10 % fin 2022 à seulement 2,5 % le mois dernier.

Mais Makhlouf, le gouverneur de la banque centrale irlandaise, a adopté un ton plus prudent lors d'un entretien avec Reuters, même s'il s'attend à ce que les taux finissent par baisser.

"Je suis à l'aise avec les attentes d'une nouvelle baisse", a-t-il déclaré en marge du Forum de la BCE sur les banques centrales à Sintra, au Portugal. "Je pense que deux baisses aujourd'hui, au début du mois de juillet, c'est probablement aller un peu trop loin. Je ne dis pas que je l'exclus".

Le mois dernier, la BCE a commencé à mettre fin à la série de hausses de taux d'intérêt la plus forte qu'elle ait jamais connue, mais la présidente Christine Lagarde a déclaré que la banque centrale de la zone euro n'était pas pressée d'abaisser davantage les coûts d'emprunt, car les progrès à partir de là semblent être plus lents.

Plus tôt dans la journée de mardi, des données ont montré que l'inflation dans les 20 pays qui partagent l'euro a ralenti à 2,5 % en juin, contre 2,6 % un mois plus tôt.

Makhlouf s'est dit "satisfait" de ces données "parce qu'elles confirment la direction que nous prenons", mais il a souligné que l'inflation des services restait le "principal sujet de préoccupation" après une deuxième hausse consécutive de 4,1 %.

La BCE a souligné que les salaires, qui rattrapent enfin l'inflation après avoir pris du retard en 2021-22, sont le principal moteur des prix dans le secteur des services et M. Makhlouf a déclaré que lui et ses collègues devraient "laisser du temps" pour voir plus de données.

"Je m'attends à ce que les taux d'intérêt soient plus bas qu'ils ne le sont aujourd'hui si nous continuons à réussir, comme je m'y attends, à atteindre notre objectif de 2 % de manière durable", a-t-il déclaré. "Le rythme auquel cela se produira dépendra de ce que nous ferons et de ce à quoi nous aboutirons.