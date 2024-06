La Réserve fédérale doit "faire preuve de prudence" alors qu'elle s'efforce de maîtriser l'inflation, a déclaré lundi Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, soulignant que la hausse du chômage constitue un risque de plus en plus important.

"Nous devons poursuivre nos efforts pour rétablir pleinement la stabilité des prix sans perturber douloureusement l'économie", a déclaré Mme Daly dans un discours préparé pour le Commonwealth Club de San Francisco. Et bien qu'il y ait encore "du travail à faire" pour réduire l'inflation, a-t-elle ajouté, "l'inflation n'est pas le seul risque auquel nous sommes confrontés".

Pour réduire davantage l'inflation, il faudra probablement restreindre la demande, a-t-elle ajouté, et bien que le taux de chômage - actuellement de 4 % - reste inférieur aux niveaux viables à long terme, "un ralentissement futur du marché du travail pourrait se traduire par une hausse du chômage". Pour éviter cela, la Fed doit être à la fois "vigilante et ouverte".

Au début du mois, la Fed a laissé les taux d'intérêt dans la fourchette de 5,25 % à 5,5 %, où ils se situent depuis juillet dernier, et les responsables politiques ont indiqué qu'ils ne réduiraient les taux d'intérêt qu'une seule fois cette année, au lieu des trois réductions de taux prévues en mars.

Mme Daly n'a pas précisé combien de baisses de taux, le cas échéant, elle pense que la Fed devra effectuer pour naviguer entre le double risque d'une inflation encore trop élevée et celui d'une hausse potentielle du chômage

À ce stade, a-t-elle déclaré, la politique doit être "conditionnelle" et prête à emprunter l'une ou l'autre des voies possibles, y compris le maintien des taux à leur niveau actuel pendant plus longtemps si l'inflation est décevante, ou la réduction des taux si le marché du travail s'affaiblit plus que prévu.

Et, a-t-elle ajouté, "si nous continuons à observer des baisses graduelles de l'inflation et un lent rééquilibrage du marché du travail, alors nous pourrons normaliser notre politique au fil du temps, comme beaucoup le prévoient".

L'inflation selon la mesure ciblée par la Fed, la variation en glissement annuel de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, était de 2,7 % en avril et en mars, contre 2,5 % en février et en janvier.

Des données plus récentes suggèrent que l'indice pourrait ne pas avoir augmenté du tout d'avril à mai, selon les prévisions des économistes.

"La volatilité des données sur l'inflation depuis le début de l'année n'a pas inspiré la confiance", a déclaré M. Daly. "Les chiffres récents sont plus encourageants, mais il est difficile de savoir si nous sommes vraiment sur la voie d'une stabilité durable des prix. (Rapporté par Ann Saphir ; édité par Andrea Ricci)