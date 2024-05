Les déclarations de politique générale de la Réserve fédérale bénéficieraient de passages un peu plus longs que ceux utilisés actuellement pour décrire les évaluations des développements économiques, la manière dont ils influencent les perspectives de la banque centrale et les risques pour ces perspectives, a déclaré mardi la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester.

"Si la simplicité est souvent considérée comme une vertu, elle peut aussi être un inconvénient, étant donné que l'élaboration des politiques doit se faire dans un monde incertain, dans lequel l'économie est constamment secouée par des chocs qui peuvent conduire les conditions économiques à évoluer différemment de ce qui avait été prévu", a déclaré Mme Mester dans des remarques préparées pour être présentées lors d'une conférence de la Banque du Japon à Tokyo. "Avec des déclarations courtes, chaque mot prend une importance accrue.

Les déclarations de politique de la Fed sont devenues plus courtes sous la direction du président Jerome Powell, et Mester - qui prend sa retraite le mois prochain - a déclaré que ce n'était pas toujours le meilleur choix.

Les déclarations courtes souffrent de ce que j'appelle le problème de l'"Hôtel California" : nous sommes réticents à changer des mots particuliers en raison du signal possible que cela pourrait envoyer", a-t-elle déclaré, faisant référence à la chanson à succès des Eagles dans les années 1970. Les mots "s'enregistrent", mais il est difficile de les faire "sortir", même lorsque c'est souhaitable.

"À mon avis, il serait préférable que les décideurs politiques prennent le contrôle de la narration en utilisant plus de mots pour décrire l'évaluation actuelle des développements économiques, la manière dont ils ont influencé les perspectives et les risques qui pèsent sur ces perspectives", a-t-elle ajouté.

Une autre amélioration de la communication de la Fed serait l'introduction d'une "matrice anonymisée" des projections économiques et politiques à côté du résumé des projections économiques (Summary of Economic Projections, ou SEP) publié chaque trimestre. Le SEP comprend notamment un "diagramme à points" montrant la fourchette et le regroupement des projections des décideurs politiques concernant le niveau approprié des taux d'intérêt.

En publiant une telle matrice, "les participants au marché peuvent voir le lien entre les perspectives de chaque participant et sa vision de la politique monétaire appropriée associée à ces perspectives", a déclaré Mme Mester. "Actuellement, les variables de la matrice ne sont pas liées entre les participants, et les trajectoires médianes fournies ne représentent pas nécessairement une prévision cohérente. Par exemple, il n'y a aucune garantie qu'une personne projetant la trajectoire médiane de l'inflation projettera nécessairement la trajectoire médiane de la production".

Les recommandations de Mme Mester - qu'elle a qualifiées d'"utiliser vos mots" et de "relier les points" - précèdent une révision prévue du cadre de politique monétaire qui, selon M. Powell, débutera plus tard cette année et s'étendra probablement jusqu'en 2025. Mme Mester s'attend à ce que la Fed examine sa stratégie de communication dans le cadre de cette révision.