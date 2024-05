New York (awp/afp) - Le dollar a pris un nouveau coup, mercredi, bousculé par une légère décélération de l'inflation aux Etats-Unis, tombant à des plus bas de plusieurs mois face à plusieurs devises.

Le billet vert est descendu jusqu'à 1,4937 dollar australien pour un dollar américain, une première depuis quatre mois.

Il s'est aussi retranché jusqu'à 18,2582 rands pour un "buck", l'un des surnoms de la devise américaine, son plus faible cours depuis fin décembre contre la monnaie sud-africaine.

Le "greenback", un autre de ses surnoms, a aussi atteint 1,0883 dollar pour un euro, niveau qu'il n'avait plus connu depuis un mois.

Les cambistes ont vivement réagi à la publication de l'indice de prix CPI, ressorti à 0,3% sur un mois en avril, soit moins que les 0,4% attendus par les économistes.

"Après trois surprises consécutives à la hausse, le processus de désinflation a retrouvé un peu d'élan", a commenté, dans une note, Edoardo Campanella, d'UniCredit.

Mieux encore, l'indice de base, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, est revenu à 3,6% sur un an, son rythme le plus modéré depuis avril 2021.

"La combinaison entre le CPI et les ventes de détail plus faibles que prévu ont fait du dollar la devise majeure la plus faible du jour", a relevé, dans une note, Matthew Weller, de Forex.com.

Les ventes de détail sont restées stables en avril par rapport à mars, alors que les économistes prévoyaient une croissance de 0,4% sur un mois.

"Le marché s'était positionné dans l'hypothèse selon laquelle l'inflation allait être plus élevée qu'attendu", a expliqué Aroop Chatterjee, de Wells Fargo, et a donc réagi violemment face à des chiffres inférieurs aux anticipations.

Mais cet accès de faiblesse du "greenback" s'inscrit dans un mouvement déjà à l'oeuvre.

"L'orientation du marché a changé ces dernières semaines", selon Aroop Chatterjee, "en particulier avec la communication du Comité de politique monétaire de la Fed" (banque centrale américaine), dont le président Jerome Powell, a répété que des baisses de taux restaient au programme, même si le calendrier était incertain.

La récente série d'indicateurs d'activité moroses aux Etats-Unis a aussi accrédité la thèse d'une rétrogradation de l'économie américaine.

Pour autant, "même si l'inflation ralentit, elle demeure très au-dessus de l'objectif de 2% par an fixé par la Fed", a souligné, dans une note, José Torres, d'Interactive Brokers, qui rappelle que les prix ne devraient progresser que 0,17% en moyenne par mois pour atteindre cette cible.

"Jusqu'ici, l'indice de chacun des quatre premiers mois de l'année a été nettement supérieur à ce chiffre", a-t-il insisté.

Cours de mercredi Cours de mardi 20H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0883 1,0819 EUR/JPY 168,64 169,24 EUR/CHF 0,9823 0,9807 EUR/GBP 0,8580 0,8592 USD/JPY 154,97 156,42 USD/CHF 0,9027 0,9065 GBP/USD 1,2682 1,2592

