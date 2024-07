Les rendements des obligations d'État indiennes devraient ouvrir en légère hausse mercredi, reflétant une augmentation des rendements du Trésor, après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a donné quelques indications sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt aux États-Unis.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,98%-7,02%, après sa précédente clôture à 6,9883%, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Le rendement de référence pourrait toucher la barre des 7 % aujourd'hui, car le marché anticipait une attitude dovish de la part du chef de la Fed, mais le commentaire ne l'indique pas clairement", a déclaré le trader.

Les rendements obligataires américains ont terminé en hausse mardi, après quatre séances consécutives de baisse, le rendement à 10 ans dépassant la barre des 4,30 %.

M. Powell a déclaré au Congrès qu'il ne souhaitait pas envoyer de signaux sur le calendrier d'une éventuelle action sur les taux d'intérêt et que le marché de l'emploi semblait être revenu à l'équilibre.

"Nous sommes bien conscients que nous sommes désormais confrontés à des risques bilatéraux et que nous ne pouvons plus nous concentrer uniquement sur l'inflation, a déclaré M. Powell mardi. Son témoignage devant le Congrès américain se poursuit mercredi.

La probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux de la Fed en septembre a légèrement diminué, passant de 77 % il y a un jour à 73 %, mais les attentes de baisses de 50 points de base en 2024 restent intactes, selon l'outil FedWatch du CME.

Capital Economics a déclaré que le ton neutre de la déclaration d'ouverture de Powell semble en contradiction avec le ton plus doux des récentes données d'activité, et continue de s'attendre à des réductions de taux de 25 points de base en septembre et en décembre.

Les traders attendent les données sur l'inflation américaine et indienne prévues pour les deux prochaines sessions.

Ils attendent également le budget fédéral de l'Inde le 23 juillet. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,3096 %, le rendement à deux ans est de 4,6368 % ** La Banque de réserve de l'Inde va vendre aux enchères des bons du Trésor d'une valeur de 200 milliards de roupies (2,40 milliards de dollars) (1 $ = 83,4850 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)