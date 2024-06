Les rendements des obligations d'État indiennes sont susceptibles de baisser dans les premiers échanges jeudi, suivant une baisse des homologues américains après des données d'inflation plus faibles que prévu, même si la Réserve fédérale a signalé que les taux resteraient élevés plus longtemps.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait évoluer dans une fourchette de 6,96%-7,01%, après sa clôture précédente de 7,0121%, a déclaré un trader d'une banque d'État.

"Nous pourrions voir un écart marginal vers le bas en termes de rendements, car le marché réagira davantage à la baisse des rendements du Trésor, même si les orientations de la Réserve fédérale ont été hawkish, mais toucher de nouveaux bas peut être exclu pour l'instant", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont chuté mercredi, le rendement à 10 ans atteignant 4,25 %, son niveau le plus bas depuis plus de deux mois, après que l'inflation des ventes au détail soit apparue plus faible que prévu, augmentant les paris de réduction des taux par la Fed en 2024.

La baisse a été en partie inversée après que la Fed a maintenu le statu quo, mais dans une orientation hawkish, a réduit ses prévisions à une seule réduction de taux de 25 points de base en 2024, contre trois réductions dans ses prévisions de mars, alors que l'inflation se rapproche de son objectif de 2 % plus lentement que ce qui était prévu.

Les prix à la consommation aux États-Unis sont restés inchangés d'un mois sur l'autre en mai, après une augmentation de 0,3 % en avril, et ont été inférieurs à l'estimation de 0,1 %. Pour la période de 12 mois se terminant en mai, ils ont augmenté de 3,3 %, contre 3,4 % en avril et une estimation similaire.

Même si la Fed ne prévoit qu'une réduction de 25 points de base, le marché des contrats à terme table sur une réduction de 45 points de base en 2024, les probabilités d'une telle action en septembre passant de 53 % à 61 %, selon l'outil FedWatch du CME.

En Inde, le taux d'inflation de détail a légèrement diminué en mai pour atteindre 4,75 %, en partie grâce à une baisse des prix des carburants, bien que les prix des denrées alimentaires soient restés élevés, en baisse par rapport aux 4,83 % d'avril et inférieurs aux 4,89 % prévus par les sondages Reuters. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,4 % à 82,30 dollars le baril, après une hausse de 0,8 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,3141 %, rendement à deux ans à 4,7539 % (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Eileen Soreng)