Les rendements des obligations d'État indiennes sont susceptibles d'augmenter légèrement vendredi avant l'arrivée d'une nouvelle offre par le biais d'une vente aux enchères hebdomadaire de la dette, tandis que l'engagement de la Reserve Bank of India à atteindre un objectif d'inflation de 4 % pourrait également peser sur le sentiment d'achat.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,05%-7,10% après avoir clôturé à 7,0871% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'un négociant primaire.

New Delhi vise à lever 310 milliards de roupies (3,78 milliards de dollars) par le biais d'une vente d'obligations plus tard dans la journée, et l'adjudication comprend l'obligation liquide à 14 ans, qui a atteint son plus haut niveau en sept semaines jeudi.

Nous devrions assister à quelques ventes à l'ouverture aujourd'hui, mais l'action principale pourrait avoir lieu après les cutoffs, a déclaré le trader.

Les six membres du comité de politique monétaire (MPC) de l'Inde semblent de plus en plus divergents dans leurs opinions sur l'évolution future des hausses de taux, certains membres externes arguant qu'un nouveau resserrement pourrait entraver la reprise économique, selon le compte-rendu de leur dernière réunion jeudi.

Les trois membres internes de la RBI ont continué à se concentrer sur les risques d'inflation et ont réaffirmé que la pause de juin ne concernait que la politique spécifique et que les futures mesures de taux dépendraient de l'évolution des données macroéconomiques.

"Notre lutte contre l'inflation n'est pas encore terminée. Nous devons procéder à une évaluation prospective de l'évolution des perspectives d'inflation et de croissance et nous tenir prêts à agir si la situation le justifie", a écrit le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das.

La RBI a maintenu son taux directeur pour une deuxième réunion consécutive le 8 juin, mais a indiqué que les conditions monétaires resteraient strictes pendant un certain temps, car elle cherche à atteindre l'objectif d'une inflation de 4 %.

Pendant ce temps, les rendements américains ont également augmenté jeudi, les investisseurs se concentrant sur les commentaires optimistes du président de la Réserve fédérale Jerome Powell qui ont suggéré que les taux d'intérêt pourraient augmenter alors que la banque centrale est aux prises avec une inflation obstinément élevée.

La semaine dernière, la Fed a maintenu les taux d'intérêt inchangés mais a mis en garde contre une hausse d'un demi-point de pourcentage en 2023. Les probabilités d'une hausse des taux en juillet s'élèvent à environ 74 %. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,4 % à 73,85 $ le baril, après une baisse de 3,9 % lors de la session précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,7888 %, rendement à deux ans à 4,7909 % vendredi ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 310 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 310 milliards de roupies (1 $ = 81,9690 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia, édition d'Eileen Soreng)