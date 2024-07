Les rendements des obligations d'État indiennes devraient s'ouvrir en légère hausse lundi après des données sur l'inflation locale plus élevées que prévu, ce qui pourrait décourager davantage les discussions sur l'assouplissement de la politique, tandis que les rendements américains étaient en légère baisse.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,97%-7,02%, après avoir clôturé à 6,9882% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Nous pourrions voir le rendement de référence s'ouvrir autour de la barre des 7 %, mais nous ne prévoyons pas de chute importante à partir de ce point, et nous ne voyons pas non plus de réactions importantes sur d'autres marchés après l'incident de la fusillade", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont légèrement baissé vendredi, les données économiques ayant renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale réduirait probablement ses taux d'intérêt en septembre.

Le rendement à 10 ans était inférieur à 4,20 % dans les heures asiatiques, après que le candidat républicain à la présidence Donald Trump a survécu à une tentative d'assassinat, ce qui pourrait accroître le sentiment de risque.

La probabilité que la Fed réduise ses taux de 25 points de base en septembre est restée proche de 93 %, en particulier après une baisse surprise de l'inflation, ce qui continue de favoriser les haussiers.

Le marché anticipe 62 points de base de réduction en 2024, selon l'outil FedWatch du CME.

Pour la journée, les marchés devraient réagir négativement à l'inflation de détail en Inde, qui s'est accélérée pour la première fois en cinq mois en juin, avec un taux de 5,08 %, supérieur au taux de 4,80 % prévu par un sondage Reuters.

Le ton de la Reserve Bank of India devrait devenir encore plus prudent face aux risques d'inflation alimentaire. Par conséquent, elle devrait rester en pause lors de sa réunion d'août et maintenir l'orientation de sa politique inchangée, a déclaré Gaura Sen Gupta, économiste en chef chez IDFC First Bank.

"La RBI ne pourra réduire ses taux d'intérêt qu'en octobre/décembre. À cette période, les risques d'inflation alimentaire et la politique de la Fed seront plus clairs."

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 0,2 % à 85,20 $ le baril, après avoir chuté de 0,4 % au cours de la session précédente.

** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,1867%, rendement à deux ans à 4,4577%.

** L'Inde va échanger des obligations d'État d'une valeur de 250 milliards de roupies (2,99 milliards de dollars) (1 $ = 83,5090 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Varun H K)