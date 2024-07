Les rendements des obligations d'État indiennes devraient baisser légèrement, suivant les rendements américains, au début d'une semaine chargée en décisions de politique monétaire des banques centrales mondiales, y compris la Réserve fédérale.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,92%-6,96% lundi, par rapport à sa clôture précédente de 6,9419%, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Il est possible que les rendements baissent à l'ouverture, mais il n'y a pas encore d'élément déclencheur pour que le rendement de l'obligation de référence franchisse le niveau crucial de 6,92%", a déclaré le trader.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé vendredi, après que les données aient montré que les prix américains ont augmenté modestement en juin, compensant les inquiétudes concernant une hausse de l'inflation plus importante que prévu.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a légèrement augmenté de 0,1 % le mois dernier, après être resté inchangé en mai. L'indice de base des prix PCE a augmenté de 0,2 % le mois dernier, après une hausse non révisée de 0,1 % en mai.

Les investisseurs ne s'attendent pas à une action sur les taux de la part de la Fed mercredi, mais ils seront très attentifs aux remarques du président Jerome Powell.

Dans notre pays, le sentiment est devenu positif après le budget fédéral et le projet de lignes directrices de la Reserve Bank of India visant à renforcer la résistance aux liquidités des prêteurs la semaine dernière, deux éléments qui favorisent la dynamique de l'offre et de la demande.

Du point de vue de la demande d'obligations d'État, il n'y aura peut-être pas de poussée soudaine, mais certaines banques pourraient tout de même voir une demande immédiate plus élevée, a déclaré Madhavi Arora, économiste chez Emkay Global Financial Services.

La mise en œuvre interviendra au début du cycle de réduction des taux et d'assouplissement des liquidités et l'impact sur les marges sera donc relativement modéré, a-t-elle ajouté.

Dans le budget, le gouvernement a réduit l'objectif de déficit fiscal pour l'année financière en cours à 4,9 %, tout en réduisant légèrement l'emprunt brut à 14,01 trillions de roupies (167,35 milliards de dollars).

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 0,1 % à 81,20 $ le baril, après avoir chuté de 1,5 % au cours de la session précédente.

** Le rendement du Trésor américain à dix ans à 4,1744%, le rendement à deux ans à 4,3647% (1$ = 83,7180 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Varun H K)