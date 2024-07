Les rendements des emprunts d'Etat indiens n'ont pas beaucoup réagi à l'inversion des gains récents des bons du Trésor américain mercredi, alors que les participants au marché attendaient des données économiques clés en provenance de l'Inde et des Etats-Unis.

Le rendement de référence à 10 ans était à 6,9897% à 10h00 IST, après avoir clôturé à 6,9883%.

"Nous sommes toujours dans une zone de consolidation, et peut-être qu'après les données sur l'inflation, nous pourrons voir les obligations évoluer dans une direction ferme", a déclaré un négociant d'une grande maison de courtage.

Les données sur l'inflation de détail aux États-Unis sont attendues après les heures de marché indiennes jeudi. Un sondage Reuters estime l'inflation à 0,1% en glissement mensuel, tandis que les prix à la consommation pour la période de 12 mois allant jusqu'à juin devraient avoir augmenté de 3,1%.

L'inflation de détail en Inde est attendue après les heures de marché vendredi, et un sondage Reuters montre que l'inflation des prix à la consommation a légèrement augmenté en juin, mettant fin à cinq mois de baisse, en grande partie en raison d'une augmentation des prix des légumes. Le sondage de 54 économistes prévoit que l'inflation de détail a augmenté à 4,80 % en glissement annuel, contre 4,75 % en mai.

Par ailleurs, les rendements obligataires américains ont terminé en hausse mardi, après quatre séances consécutives de baisse, le rendement à 10 ans dépassant la barre des 4,30 %.

Les rendements ont augmenté après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dans ses remarques préparées pour le Congrès américain, a déclaré qu'il ne voulait pas envoyer de signaux sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt, tout en reconnaissant que l'inflation était en train de diminuer.

Pourtant, la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux de la Fed en septembre est restée proche de 75 %, tandis que les paris sur des baisses de 50 points de base en 2024 sont également restés intacts, selon l'outil FedWatch du CME.

New Delhi lèvera 220 milliards de roupies (2,64 milliards de dollars) par la vente d'obligations vendredi, et lèvera 200 milliards de roupies par la vente de bons du Trésor plus tard dans la journée. (1 $ = 83,4850 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)