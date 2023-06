Les rendements des obligations d'État indiennes devraient être largement inchangés au début de la dernière semaine du trimestre, les traders attendant de nouveaux éléments déclencheurs après que le rendement de l'obligation de référence soit repassé en dessous de son niveau technique clé.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,04%-7,08% lundi, après avoir clôturé à 7,0726% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'un négociant primaire.

"Pour la semaine, le niveau technique de 7,08% devrait servir de support, après qu'il ait été clairement visible la semaine dernière que les traders n'étaient pas à l'aise avec son franchissement sans nouveau déclencheur majeur", a déclaré le négociant.

Les rendements obligataires ont terminé en baisse vendredi, après que les opérateurs aient eu recours à la couverture des positions courtes suite à une demande plus forte que prévu pour les obligations liquides à 14 ans lors de la vente de la dette. Cela a également conduit à une baisse du rendement de référence en dessous de 7,08%.

Le marché reste toutefois préoccupé par les commentaires optimistes des banques centrales indienne et américaine, et surveillera attentivement les données cruciales des deux pays pour évaluer les mouvements des taux d'intérêt.

Les membres du comité de politique monétaire indien (MPC), composé de six membres, semblent de plus en plus divergents dans leurs opinions sur l'évolution future des hausses de taux d'intérêt, mais les trois membres internes ont réaffirmé que la pause n'était que pour le mois de juin.

Il est peu probable qu'une réduction de l'écart de taux d'intérêt avec les États-Unis incite le comité de politique monétaire à relever ses taux, mais un rebond de l'inflation pourrait certainement le faire, ont déclaré trois membres externes lors d'interviews séparées.

En juin, la RBI a maintenu son taux directeur pour une deuxième réunion consécutive, mais a indiqué que les conditions monétaires resteraient serrées pendant un certain temps, car elle cherche à atteindre l'objectif d'une inflation de 4 %.

La réduction de l'inflation, ainsi que des attentes du marché et des ménages concernant l'inflation future, serait essentielle pour relancer les dépenses d'investissement privées, a déclaré la RBI dans son bulletin mensuel.

Au début du mois, la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, tout en annonçant une hausse d'un demi-point de pourcentage en 2023. Les probabilités d'une hausse des taux en juillet s'élèvent à environ 72 %.

La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre que les taux d'intérêt pourraient augmenter, la banque centrale étant aux prises avec une inflation obstinément élevée. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en hausse de 0,9 % à 74,50 dollars le baril, après avoir baissé de 0,4 % lors de la session précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,7308 %, rendement à deux ans à 4,7390 % (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Varun H K)