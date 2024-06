Les rendements des obligations d'État indiennes devraient être largement inchangés dans les premiers échanges mercredi, les opérateurs de marché étant à la recherche d'indices plus forts pour prendre une direction à partir des niveaux actuels.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait évoluer dans une fourchette de 6,95%-6,99%, après sa clôture précédente de 6,9789%, a déclaré un trader d'une banque d'État.

"Fondamentalement, il n'y a pas de signaux forts de part et d'autre pour que les obligations réagissent de manière forte, et donc nous pourrions voir le rendement de référence se consolider en dessous de 7 %, et évoluer dans une fourchette très serrée", a ajouté le trader.

Les rendements américains ont baissé mardi après que les ventes au détail dans la plus grande économie du monde aient augmenté moins que prévu en mai, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale est susceptible de commencer à baisser les taux d'intérêt cette année.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, ne prévoit qu'une seule baisse de taux en 2024, car il considère que le scénario de base est une croissance économique ralentie mais supérieure à la tendance, une hausse modeste du taux de chômage et un "long retour" vers l'objectif d'inflation.

Le marché des contrats à terme prévoit près de deux baisses de taux de 25 points de base chacune en 2024, alors même que la Fed a réduit ses prévisions à une seule baisse de 25 points de base cette année, contre trois prévues en mars, selon l'outil FedWatch du CME.

En Inde, le compte rendu de la dernière réunion de la banque centrale est attendu vendredi. Deux membres externes ont voté en faveur d'un changement de position et d'une réduction des taux, alors que l'autorité avait maintenu le statu quo sur ces deux points au début du mois.

L'Inde devrait éviter l'"aventurisme" et continuer à se concentrer sur la réduction de l'inflation vers l'objectif de 4 % malgré la clameur croissante pour signaler un pivot dans la politique monétaire, a déclaré mardi le gouverneur de la Banque de réserve de l'Inde, Shaktikanta Das.

Les participants au marché resteront également concentrés sur les entrées étrangères dans les obligations, avant leur inclusion dans l'indice de dette des marchés émergents de JPMorgan. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,2170 %, le rendement à deux ans est de 4,7040 % ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor d'une valeur de 120 milliards de roupies (1,44 milliard de dollars) (1 dollar = 83,3790 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction d'Eileen Soreng).