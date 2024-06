Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter au début de la semaine, suivant la hausse des rendements du Trésor américain après que les données économiques solides aient pesé sur les paris de réduction des taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait évoluer dans une fourchette de 7,01%-7,06% lundi, après sa clôture précédente de 7,0168%, a déclaré un trader d'une banque d'État. Le rendement a affiché une hausse hebdomadaire la semaine dernière, après avoir baissé pendant six semaines.

"Toute possibilité pour le rendement de référence de descendre en dessous de 7 % serait annulée pour le moment, car le rendement du Trésor s'approche de la barre des 4,50 % au cours d'une semaine remplie d'événements qui bouleversent le marché", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont augmenté après que l'économie ait créé beaucoup plus d'emplois que prévu en mai et que la croissance annuelle des salaires se soit accélérée à nouveau, les emplois non agricoles ayant augmenté de 272 000 postes, alors que les économistes s'attendaient à ce que les emplois augmentent de 185 000. Les créations d'emplois du mois de mai ont été supérieures à la moyenne mensuelle de 232 000 pour l'année écoulée.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,4 % après avoir ralenti à un taux de 0,2 % en avril. Les salaires ont augmenté de 4,1 % au cours des 12 mois précédant le mois de mai, après une hausse annuelle de 4,0 % révisée à la hausse le mois précédent.

Le rendement américain à 10 ans a augmenté de 15 points de base vendredi et est resté autour de la barre des 4,45% pendant les heures asiatiques.

La probabilité d'une baisse des taux en septembre est tombée à 47 %, contre 68 % il y a une semaine, tandis que la probabilité d'une baisse globale des taux en 2024 est tombée à 36 points de base, contre près de 50 points de base la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME.

Dans son pays, la Reserve Bank of India a maintenu son taux d'intérêt directeur inchangé pour la huitième fois consécutive vendredi, la croissance économique robuste continuant à fournir un espace pour se concentrer sur la réduction de l'inflation à son objectif à moyen terme de 4 %. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en hausse de 0,2 % à 79,80 $ le baril, après une baisse de 0,3 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,4453 %, rendement à deux ans à 4,8868 % (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Eileen Soreng)