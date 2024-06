Les rendements des obligations d'État indiennes devraient baisser légèrement en début de journée vendredi, suivant les rendements américains, mais la baisse devrait être limitée car le marché attend une nouvelle offre de dette via l'adjudication hebdomadaire plus tard dans la journée.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait évoluer dans une fourchette de 6,95%-7,00%, après sa clôture précédente de 6,9872%, a déclaré un trader d'une banque d'État.

New Delhi vise à lever 340 milliards de roupies (4,07 milliards de dollars) par la vente d'obligations, qui comprend un nouveau papier à sept ans.

"Il pourrait y avoir un élan continu de la tendance d'hier où nous avons vu des achats décents dans la dernière heure environ, mais après les mouvements initiaux, le marché se concentrera sur la demande de vente aux enchères," a déclaré le négociant.

Les rendements américains ont encore baissé jeudi, le rendement à 10 ans atteignant son plus bas niveau en deux mois, et sont restés plus bas en Asie après que les données aient montré un refroidissement du marché du travail et des pressions sur les prix, soutenant les paris d'un assouplissement des taux de la Réserve fédérale.

L'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a baissé de 0,2% en mai après avoir progressé de 0,5% en avril, ce qui est inférieur à la hausse de 0,1% prévue par les économistes interrogés par Reuters.

Les rendements américains ont continué à baisser même si la Fed a réduit ses prévisions à une seule baisse de taux de 25 points de base en 2024, contre trois prévues en mars.

Parallèlement, le marché des contrats à terme prévoit une réduction des taux de 50 points de base cette année, selon l'outil FedWatch du CME.

Le sentiment sous-jacent des investisseurs reste favorable à l'approche de la date limite pour l'inclusion des obligations indiennes dans l'indice de dette des marchés émergents de JPMorgan.

La majorité des clients qui suivent sont désormais enregistrés pour négocier directement des obligations d'État indiennes, a déclaré à Reuters Gloria Kim, responsable mondiale de la recherche sur les indices chez J.P. Morgan. Elle s'attend à ce que les flux entrants se situent entre 20 et 25 milliards de dollars à la suite de l'inclusion dans l'indice. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,4 % à 82,40 $ le baril, après une hausse de 0,2 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,2694 %, rendement à deux ans à 4,7243 %.

** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 340 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour 340 milliards de roupies d'adjudication d'obligations souveraines ** La RBI va procéder à des prises en pension à taux variable de 14 jours pour 750 milliards de roupies (1 $ = 83,5510 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction d'Eileen Soreng)