La Banque centrale européenne réduira ses taux d'intérêt à un rythme plus ou moins rapide en fonction de la vigueur de l'inflation sous-jacente et de la demande, a déclaré Philip Lane, économiste en chef de la BCE, lundi.

"Le rythme ultérieur des réductions de taux sera plus lent en cas de surprises à la hausse de l'inflation sous-jacente (notamment en ce qui concerne la dynamique sous-jacente de l'inflation intérieure et de l'inflation des services) et du niveau de la demande (compte tenu des implications des conditions de la demande pour les perspectives d'inflation à moyen terme) et sera plus rapide en cas de surprises à la baisse", a déclaré M. Lane lors d'une réunion à Dublin.