Pictet WM : une prime de risque devrait continuer d’être appliquée aux actifs français

Le 12 juillet 2024 à 10:57 Partager

"Une prime de risque devrait continuer d’être appliquée aux actifs français", affirme Pictet Wealth Management à l’issue des élections législatives. Selon le gestionnaire de fortune, "un gouvernement français fragile, moins engagé à réduire le déficit budgétaire et à entreprendre des réformes, pourrait également freiner l’euro", alors qu’un gouvernement travailliste prudent sur le plan budgétaire "pourrait soutenir les perspectives des Gilts britanniques et la livre sterling".



Pour la France, Pictet Wealth Management anticipe "une sorte de coalition fragile impliquant les partis du centre et du centre-gauche".