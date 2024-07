Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré mardi que le conseil d'administration de la Fed était "fermement convaincu" que les régulateurs bancaires devraient demander des commentaires supplémentaires sur un projet controversé visant à augmenter le capital des banques, une mesure que le secteur avait demandée.

M. Powell a déclaré que la Fed, la Federal Deposit Insurance Corporation et l'Office of the Comptroller of the Currency avaient réalisé des progrès significatifs dans l'affinement de la proposition dite "Bâle III Endgame", qui réviserait la manière dont les grandes banques évaluent les risques et le montant des fonds propres qu'elles doivent détenir.

Mais il a indiqué que les agences réfléchissaient à la manière de poursuivre cet effort et à la question de savoir s'il fallait finaliser la règle pour qu'elle puisse entrer en vigueur ou solliciter davantage de commentaires. M. Powell s'est prononcé en faveur de cette dernière solution, tout en soulignant que les autres agences n'étaient pas encore d'accord sur cette approche.

"Je pense, comme les membres du conseil d'administration, qu'il est nécessaire de soumettre une proposition révisée à la consultation pendant un certain temps", a-t-il déclaré à la commission bancaire du Sénat. "Lorsqu'il y a de grands changements matériels, c'est ce que nous avons fait".

Il a ensuite déclaré qu'il pensait qu'une nouvelle proposition était "essentielle" compte tenu des changements envisagés.

Les commentaires de M. Powell confirment les informations publiées par Reuters en juin, selon lesquelles les régulateurs étaient divisés sur la manière de procéder, la Fed étant ouverte à une nouvelle proposition, tandis que les deux autres agences s'y opposaient, estimant qu'il s'agissait d'une étape inutile qui pourrait retarder le projet à quelques mois de l'élection présidentielle.

Les banques, qui se sont farouchement opposées à la proposition initiale visant à augmenter les exigences en matière de fonds propres pour les grandes banques, ont réclamé une nouvelle proposition. Les régulateurs travaillent depuis des mois à la révision du plan d'une manière qui pourrait réduire de manière significative l'impact sur le capital des grandes entreprises.

M. Powell n'a pas précisé comment ni quand les régulateurs pourraient régler la question du processus, mais il a indiqué que s'ils proposaient à nouveau le plan, il ne s'agirait probablement pas d'un effort abrégé.

"Cela prendra du temps", a-t-il déclaré.

Un long délai pour finaliser les règles de Bâle pourrait mettre en péril les efforts actuels, car une victoire du candidat républicain présumé Donald Trump en novembre pourrait le voir installer de nouveaux régulateurs qui ne soutiendraient pas le projet.

RÉMUNÉRATION DES BANQUES

Plus tard au cours de l'audition, M. Powell a eu un échange houleux avec la sénatrice Elizabeth Warren, qui a reproché à la Fed de ne pas s'être jointe à d'autres régulateurs pour envisager des règles, longtemps retardées, sur la manière dont les banques rémunèrent leurs dirigeants.

D'autres régulateurs financiers ont annoncé en mai qu'ils reprenaient le travail sur une proposition de 2016 visant à établir des règles de rémunération des cadres, mais la Fed n'a pas annoncé d'efforts similaires.

Mme Warren, une démocrate qui critique fréquemment le secteur bancaire, a déclaré que la Fed devrait se joindre à cet effort et qu'elle ne pouvait pas compter sur le secteur pour contrôler efficacement la rémunération des dirigeants afin de s'assurer que les banques ne prennent pas de risques excessifs.

"Je comprends pourquoi les plus grandes banques du pays aiment votre approche, vous les laissez faire ce qu'elles veulent. Mais vous ne travaillez pas pour les banques géantes, vous travaillez pour le peuple américain. Je vous demande instamment de faire votre travail", a-t-elle déclaré.

M. Powell a défendu les efforts de la Fed, soulignant qu'elle avait déjà publié des orientations sur les pratiques de rémunération et que les autorités de surveillance des banques suivaient la question, affirmant que cette approche "semble avoir largement fonctionné" sans que des règles formelles soient mises en place.

Il a ajouté que la Fed continuait d'examiner la question, mais qu'il ne voyait pas l'intérêt de reprendre simplement le travail sur la proposition de règle en suspens, et que la question méritait d'être réétudiée.