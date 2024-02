La roupie indienne devrait se maintenir au-dessus de 83 pour un dollar américain au cours de la session de vendredi, la baisse des rendements du Trésor américain ayant atténué la demande pour le billet vert.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira en légère hausse par rapport au dollar par rapport à sa clôture de 82,9650 lors de la session précédente.

Il semble que "ce sera une bonne journée" pour la roupie, qui connaîtra une consolidation après un parcours "décent" au cours des deux derniers jours, a déclaré un cambiste d'une banque.

Les perspectives à court terme de la roupie "seront soutenues" par un budget qui maintiendra "l'afflux d'obligations", a-t-il dit.

Cependant, la paire USD/INR a un "excellent support" dans et autour du niveau actuel et "nous devrons voir s'il y a de l'appétit" pour la faire baisser, a ajouté le trader.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a chuté jusqu'à 3,82 % en raison de la demande de valeurs refuges, stimulée par les inquiétudes renouvelées concernant les banques régionales américaines, la modération des coûts de main-d'œuvre et les demandes d'allocations chômage plus élevées que prévu.

Le rendement du Trésor américain à deux ans est brièvement passé sous la barre des 4,15 % jeudi et l'indice du dollar a connu sa pire journée depuis plus d'un mois, malgré le fait que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait indiqué qu'une baisse des taux d'intérêt en mars était improbable.

Les baisses de taux cumulées prévues pour 2024 sont désormais plus élevées qu'avant la réunion de la Fed qui s'est achevée en milieu de semaine.

L'attention se porte désormais sur les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, attendus plus tard dans la journée. BofA Securities estime que le nombre d'emplois a augmenté de 175 000 en janvier, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne de 193 000 enregistrée au cours des six derniers mois.

"Si le rapport est conforme à nos attentes, cela signifiera probablement peu de changement pour les prix du marché en ce qui concerne les réductions de la Fed", a déclaré BofA Securities.

INDICATEURS CLÉS :

** Contrat à terme non livrable à un mois sur la roupie à 83 ; prime à terme à un mois sur le marché intérieur à 7,50 paisa.

** Indice du dollar en baisse à 103,01

** Brent en hausse de 0,7 % à 79,3 $ le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,89%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 209,5 millions de dollars d'actions indiennes au 31 janvier.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 312,1 millions de dollars d'obligations indiennes le 31 janvier (rapport de Nimesh Vora ; édition de Savio D'Souza).