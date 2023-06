La roupie indienne a baissé lundi, suivant la baisse des devises asiatiques, alors que les traders attendaient des indices sur la trajectoire de la hausse des taux de la Réserve fédérale cette année à partir du témoignage de son chef au Congrès cette semaine.

La roupie s'échangeait à 81,99 pour un dollar à 10:24 IST après avoir clôturé à 81,93 lors de la session précédente. Elle a atteint 81,8575 vendredi, son plus haut niveau depuis le 12 mai, et a connu sa meilleure semaine depuis plus de trois mois.

Les marchés américains sont fermés lundi à l'occasion du 19 juin.

Les devises asiatiques ont baissé de 0,2% à 0,9% lundi. Le Dollar Index a peu varié par rapport à ses principaux homologues après avoir chuté de 1,2% la semaine précédente, la plus forte en cinq mois.

Les devises asiatiques étant faibles, il n'y a pas beaucoup de raisons pour que la paire USD/INR chute brutalement, a déclaré Anil Kumar Bhansali, responsable de la trésorerie et directeur exécutif chez Finrex Treasury Advisors LLP.

Après plusieurs décisions de taux des banques centrales la semaine dernière, les investisseurs seront attentifs aux commentaires d'un grand nombre d'intervenants de la Réserve fédérale cette semaine, notamment les témoignages du président Jerome Powell devant le Congrès mercredi et jeudi.

La semaine dernière, la Fed a maintenu les taux inchangés mais a signalé deux autres hausses de taux en 2023.

Les investisseurs évaluent actuellement à 69 % la probabilité d'une hausse d'un quart de point de base en juillet.

Toutefois, les paris sur de nouvelles hausses de taux ont légèrement diminué après la publication de données américaines mitigées la semaine dernière.

L'affaiblissement de l'activité et de l'emploi, ainsi qu'une modération plus prononcée de l'inflation de base, finiront par persuader la Fed qu'elle n'a pas besoin d'une dernière hausse en septembre, a déclaré Capital Economics dans une note.

Certains responsables de la Fed ont tout de même adopté un ton hawkish vendredi. (Rapport de Sethuraman NR à Bengaluru ; rédaction de Sohini Goswami)