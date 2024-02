La roupie indienne devrait ouvrir en quasi-stabilité mardi, avant les données sur l'inflation américaine qui permettraient d'évaluer la date à laquelle la Réserve fédérale procédera à sa première réduction de taux d'intérêt.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira probablement à peine modifiée par rapport à 83,0025 lors de la session précédente. La monnaie locale était lundi dans une fourchette étroite de 4 paisa autour de la poignée de 83.

"Les marchés ne savent pas quelle direction prendre en ce moment. Le biais est plus ou moins neutre", a déclaré un cambiste d'une banque.

"J'espère simplement que les données sur l'inflation américaine auront quelque chose à offrir pour remédier à cette indécision autour de 83.

Les données sur l'inflation américaine de janvier, publiées plus tard dans la journée, devraient montrer que les prix à la consommation ont augmenté de 0,2 % en glissement mensuel, tandis que la mesure de base plus importante a augmenté de 0,3 %. En glissement annuel, l'inflation globale devrait tomber de 3,4 % à 2,9 % et l'inflation de base de 3,9 % à 3,7 %.

Ces données font suite au rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, qui a incité les investisseurs à revoir à la baisse les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt de la Fed. Il est désormais très peu probable que la banque centrale américaine réduise ses taux lors de la réunion de mars et les prix des réductions de taux pour 2024 sont ramenés à 110 points de base.

Au début du mois de janvier, les investisseurs avaient prévu 170 points de base de réduction des taux en 2024.

"Les responsables de la Fed sont prêts à réduire les taux sur la base de la confiance que l'inflation atteint et peut maintenir l'objectif de 2,0 %", a déclaré Société Générale dans une note. "La mise à jour de l'IPC en janvier pourrait renforcer ou affaiblir la confiance de la Fed sur les perspectives d'inflation.

L'indice du dollar était légèrement plus élevé tandis que les devises asiatiques étaient mixtes.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme non livrable à un mois sur la roupie à 83,07 ; prime à terme onshore à un mois à 8 paisa ** Indice du dollar en hausse à 104,20 ** Contrats à terme sur le pétrole Brent à 82 dollars le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,18%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 39,8 millions de dollars d'actions indiennes le 9 février.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu pour 84,3 millions de dollars d'obligations indiennes le 9 février (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Rashmi Aich).