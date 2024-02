La roupie indienne devrait ouvrir en légère hausse lundi grâce à la faiblesse du dollar par rapport à ses principaux homologues à l'approche des données sur l'inflation américaine.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 82,99-83,01 pour le dollar américain contre 83,0350 lors de la session précédente. L'indice du dollar était en baisse à 103,99, alors que plusieurs marchés asiatiques étaient en congé.

La roupie sort d'une semaine perdante au cours de laquelle elle s'est située dans la fourchette 82,88-83,07.

"La fourchette de la semaine dernière d'environ 10 paisa de part et d'autre de 83,00 est plus que probable jusqu'à ce que nous connaissions les chiffres de l'inflation américaine", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Il n'est pas certain qu'après les données, la fourchette s'élargisse beaucoup, peut-être juste 20 paisa de part et d'autre".

Les données attendues mardi devraient montrer que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,2 % en glissement mensuel, tandis que la mesure de base plus importante a augmenté de 0,3 %.

Ces données interviennent après la publication d'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis et l'opposition répétée des responsables de la Réserve fédérale à une réduction imminente des taux d'intérêt. Ces deux éléments ont entraîné une baisse significative des attentes concernant une réduction des taux lors de la réunion de mars.

Le département du travail américain a publié vendredi les révisions annuelles de l'indice des prix à la consommation. Le taux d'inflation global de décembre a été révisé à la baisse et les indices de novembre et d'octobre ont été légèrement révisés à la hausse.

"Les révisions ne modifient pas le rythme de la désinflation et il est donc peu probable qu'elles modifient l'opinion des autorités fédérales", a déclaré ANZ dans une note.

"Étant donné que la majorité des membres de la Fed ont demandé des preuves supplémentaires de progrès en matière d'inflation avant de réduire les taux, les prochains chiffres de l'inflation seront déterminants.

Pendant ce temps, les données sur l'inflation de décembre en Inde sont attendues plus tard dans la journée et devraient montrer que l'inflation de détail a augmenté de 5,09 %, le rythme le plus lent en trois mois.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie à un mois non livrable à 83,06 ; prime à un mois sur le marché intérieur à 8 paisa ** Indice du dollar à 103,99 ** Brent en baisse de 0,4 % à 81,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,18 % ** Indice des prix à la consommation en baisse de 0,4 % à 1,5 $ le baril ** Indice des prix à la consommation en baisse de 0,5 % à 1,5 $ le baril

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 487,5 millions de dollars d'actions indiennes le 8 février.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 319,9 millions de dollars d'obligations indiennes le 8 février.