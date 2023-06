La roupie indienne devrait ouvrir en hausse jeudi, soutenue par les paris d'une pause de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine et la publication d'un PIB local beaucoup plus élevé que prévu.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,64-82,66 pour le dollar américain par rapport à 82,7225 lors de la session précédente.

La croissance économique de l'Inde s'est accélérée à 6,1% au cours du trimestre de mars, selon les données publiées mercredi, ce qui est beaucoup plus élevé que les 5% attendus par les économistes interrogés par Reuters.

Les données "ne nuiront certainement pas" à la récente reprise observée du côté des flux de portefeuilles d'actions, a déclaré un vendeur d'une banque.

"Il semble qu'une lente dérive vers 82,50 (sur la paire USD/INR) soit très probable.

Dans le même temps, les attentes concernant l'action de la Fed la semaine prochaine ont changé suite aux commentaires de deux décideurs politiques qui préfèrent ne pas augmenter les taux la semaine prochaine.

Le gouverneur de la Fed et candidat à la vice-présidence, Philip Jefferson, a déclaré que "ne pas augmenter les taux" lors de la prochaine réunion permettrait à la Fed de voir plus de données avant de prendre des décisions sur un raffermissement supplémentaire de la politique.

Le président de la Fed de Philadelphie, Fed Harker, a déclaré qu'il se rangeait de plus en plus dans le camp de ceux qui "pensent que nous devrions vraiment ne pas relever les taux".

"Le message clé est qu'il faut probablement plus de temps pour évaluer les données entrantes", a déclaré DBS Research dans une note. "Nous sommes d'accord. Après avoir procédé à l'une des hausses les plus agressives de l'histoire, il est probablement plus prudent d'y aller doucement."

La probabilité d'une hausse des taux la semaine prochaine a baissé à près de 1 sur 3, contre environ 2 sur 3, selon l'outil FedWatch du CME. Les rendements américains ont baissé.

Le yuan chinois, après avoir chuté à près de 7,1340 au cours de la séance américaine, s'est redressé à 7,1116.

En ce qui concerne le plafond de la dette américaine, l'attention se porte désormais sur le Sénat après l'adoption du projet de loi par la Chambre des représentants.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme à un mois non livrable en roupie à 82,70 ; prime à terme à un mois onshore à 7,5 paise ** Les contrats à terme de juin USD/INR NSE se sont établis mercredi à 82,8250 ** Prime à terme USD/INR de juin à 7 paise ** Dollar Index à 104.20 ** Brent en hausse de 0,7% à 73,1 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,67% ** SGX Nifty à échéance la plus proche en baisse de 0,3% à 18 607 ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté un montant net de 295,1 millions de dollars d'actions indiennes au mois de mai. 30

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 78,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 30 mai. 30 (Rapport de Nimesh Vora ; Rédaction de Janane Venkatraman)