La roupie indienne devrait progresser à l'ouverture lundi, l'accent étant mis sur l'évolution de l'indice du dollar après la chute de la semaine dernière et sur les flux globaux.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,10-82,12 pour le dollar américain par rapport à 82,1650 lors de la session précédente.

L'évolution de la roupie fait suite à sa meilleure performance hebdomadaire depuis plus de quatre mois en raison du ralentissement de l'inflation aux États-Unis - la monnaie locale a réussi à se renforcer au-delà de 82.

"Le fait que nous n'ayons pas réussi à maintenir la chute en dessous de 82 (pour la paire USD/INR) me fait penser qu'une semaine calme se profile à l'horizon", a déclaré un cambiste.

"L'indice du dollar sera le point central cette semaine et vous aurez ensuite les flux - actions et importateurs.

L'indice du dollar s'est maintenu juste en dessous de 100 pour commencer la semaine, tandis que les devises asiatiques ont chuté, après le rallye de la semaine dernière. L'appétit pour le risque s'est légèrement relâché.

Les responsables de la Réserve fédérale étant en période de silence avant la réunion des 25 et 26 juillet, l'attention se portera sur les données américaines cette semaine. Les données sur les ventes au détail et la production industrielle sont attendues mardi, tandis que les données sur le logement sont attendues mercredi et jeudi.

"Les données à venir sont susceptibles d'indiquer un ralentissement de la croissance, bien qu'il soit peu probable que cela dissuade la Fed de resserrer à nouveau sa politique ce mois-ci", a déclaré la banque ING dans une note.

Pendant ce temps, le déficit commercial de l'Inde en juin était conforme aux attentes à 20,1 milliards de dollars, selon les données publiées vendredi.

Le déficit mensuel du commerce des marchandises revient lentement à des niveaux autour de 20-22 milliards de dollars et se situe à des niveaux gérables, a déclaré Barclays dans une note.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juillet du NSE se sont établis à 82,2075 vendredi ** Prime à terme de juillet USD/INR à 3,75 paisa ** Indice du dollar à 99,96 ** Brent en baisse de 0,9 % à 79,2 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,81 % ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 688,1 millions de dollars d'actions indiennes sur une base nette le 13 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 5,1 millions de dollars d'obligations indiennes sur une base nette le 13 juillet (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Janane Venkatraman).