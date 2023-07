La roupie indienne devrait baisser lundi, suivant la chute d'autres devises asiatiques sur fond de hausse des rendements américains à échéance rapprochée.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,02-82,04 pour le dollar américain, par rapport à la clôture de la session précédente de 81,9450.

La semaine dernière, la roupie s'est maintenue dans une fourchette étroite de 81,94 à 82,20 sur fond d'achats possibles de dollars par la Reserve Bank of India et d'entrées de portefeuille.

"Cette semaine est pleine de réunions importantes des banques centrales et nous espérons qu'il y aura un peu plus de volatilité et de volumes", a déclaré un cambiste dans une banque.

En ligne avec l'Asie, la paire USD/INR ouvrira à la hausse, mais "nous dirions que le biais est légèrement à la baisse", a-t-il dit.

La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne devraient relever leurs taux cette semaine, tandis que la Banque du Japon ne devrait pas modifier sa politique actuelle de contrôle de la courbe des taux.

Il est presque certain que la Fed relèvera ses taux de 25 points de base mercredi et les économistes s'attendent à ce que la banque centrale américaine maintienne un ton hawkish.

"Il y a des signes encourageants de modération des pressions sur les prix (aux États-Unis), mais il n'est pas certain que cela suffise à ramener durablement l'inflation à 2 %", a déclaré ANZ dans une note.

"Le président de la Fed (Jerome) Powell va probablement réitérer son point de vue selon lequel un resserrement supplémentaire sera nécessaire. Nous nous attendons à ce qu'il reste hawkish sur l'inflation malgré les signes de progrès sur la désinflation."

Le rendement américain à deux ans a augmenté pour atteindre 4,8650%. Les devises asiatiques ont baissé de 0,1% à 0,4%.

Outre la décision de la Fed, les investisseurs attendent également une série de données américaines clés cette semaine, notamment l'indice flash des directeurs d'achat, les données du PIB du trimestre de juin, les demandes initiales d'allocations chômage et l'indice de base des dépenses de consommation personnelle.

INDICATEURS CLÉS : ** Le contrat à terme non livrable à un mois de la roupie est à 82,10 ; la prime à terme à un mois sur le marché intérieur est de 7,5 paisa ** Le contrat à terme USD/INR NSE de juillet s'est établi à 82,0050 vendredi.

** Prime à terme USD/INR juillet à 1,75 paisa ** Indice dollar à 101,02 ** Brent en baisse de 0,4% à 80,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à 10 ans à 3,85% ** Contrat à terme SGX Nifty à échéance la plus proche NON DISPONIBLE ** Selon les données NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 565,4 millions de dollars d'actions indiennes le 21 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 128,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 21 juillet (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Subhranshu Sahu).