La roupie indienne devrait ouvrir stable ce mercredi mais pourrait subir des pressions au cours de la session après que l'indice du dollar ait atteint un sommet de plus d'un mois, les investisseurs ayant réduit les attentes de réduction des taux américains suite aux commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 83,08 contre le dollar américain, à peine modifié par rapport à sa clôture à 83,07 lors de la session précédente.

L'indice du dollar se situait à 103,3 après une hausse de 0,6 % mardi, ce qui représente le gain le plus important en une seule journée depuis plus de deux semaines. La plupart des devises asiatiques ont chuté, le won coréen étant en tête des pertes avec une baisse de 0,7 %.

"L'activité économique (américaine) et le marché du travail étant en bonne santé et l'inflation revenant progressivement à 2 %, je ne vois aucune raison d'agir aussi rapidement que par le passé", a déclaré le gouverneur de la Fed, M. Waller, mardi, indiquant qu'il s'opposait aux attentes d'une réduction agressive des taux.

Ces commentaires ont entraîné une modération des paris sur les réductions des taux américains, les investisseurs estimant à près de 67 % la probabilité d'une réduction des taux en mars, contre 81 % vendredi.

"La question qui se pose est celle du rythme et peut-être aussi du calendrier", a déclaré la banque MUFG dans une note.

Les rendements du Trésor américain ont grimpé, le rendement à 10 ans augmentant de 11 points de base à 4,06 % mardi, tandis que le rendement à 2 ans a également augmenté à 4,22 %.

La paire dollar-rupee devrait s'ouvrir avec un fort intérêt acheteur, et il y a une possibilité de "short squeeze dollar" qui pourrait conduire à un mouvement vers 83,25, a déclaré un cambiste d'une banque privée.

L'unité locale, qui s'est renforcée de plus de 0,1% en janvier, a interrompu sa série de gains de neuf jours mardi dans le contexte d'un dollar globalement plus fort et d'un sentiment de réduction des risques sur les marchés régionaux.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie à un mois non livrable à 83,18 ; prime à terme onshore à un mois à 10 paisa.

** Indice du dollar à 103,31

** Brent en baisse de 0,5 % à 77,9 $ le baril

** Le rendement des obligations américaines à dix ans s'établit à 4,04 %.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 243,2 millions de dollars d'actions indiennes le 15 janvier.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 77,7 millions de dollars d'obligations indiennes le 15 janvier (rapporté par Jaspreet Kalra ; édité par Dhanya Ann Thoppil).