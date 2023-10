La roupie indienne devrait ouvrir sans grand changement ce jeudi, les traders estimant qu'une baisse des rendements du Trésor américain ne devrait pas profiter à l'unité locale, tout comme elle est restée modérée face à la pression accrue de la dépréciation.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,22-83,23 pour le dollar américain, comparé à sa clôture précédente de 83,24.

L'indice du dollar était en baisse à 106,54, alors que la plupart des devises asiatiques se sont renforcées.

Mais la roupie ne devrait pas en profiter car elle "est restée stable lorsque le DXY (indice du dollar) a augmenté, elle devrait donc continuer à être stable si elle se refroidit", a déclaré un cambiste d'une banque privée.

"Nous pourrions voir la RBI se dépêcher de consolider les réserves perdues, de sorte que l'USD/INR en dessous de 83 n'est pas non plus possible.

L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2022 en début de semaine, mais la roupie a réussi à échapper à la pression, aidée par l'intervention probable de la Reserve Bank of India.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint un sommet de 4,88 % mercredi, son plus haut niveau depuis août 2007, mais a chuté après que les données ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis était bien en deçà des attentes en septembre, et a été cotée pour la dernière fois à 4,71 % au cours des heures de l'Asie.

"Dans l'ensemble, l'action des prix offre un espoir de consolidation dans la vitesse vertigineuse de l'accentuation de la baisse", a déclaré la DBS Bank dans une note.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse à 86,23 dollars dans les échanges asiatiques, après avoir chuté de plus de 5 dollars mercredi, plombés par la destruction de la demande de carburant et un tableau macroéconomique plus sombre.

Les investisseurs attendent maintenant les données sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis, prévues plus tard dans la journée, et la décision de politique monétaire de la RBI, vendredi.

Malgré l'évolution des indices mondiaux, la roupie devrait rester dans une fourchette étroite au cours des prochains mois, car la RBI continue d'intervenir sur le marché, selon un sondage de Reuters auprès de 46 analystes de change.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux de change à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,34 ; prime à terme onshore à un mois à 12 paisa.

** Les contrats à terme USD/INR NSE d'octobre se sont établis à 83,3325 mercredi.

** Prime à terme USD/INR octobre à 9,75 paisa

** Indice du dollar en baisse à 106,51

** Brent en hausse de 0,5 % à 86,2 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,71%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 100,5 millions de dollars d'actions indiennes le 3 octobre.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 168,1 millions de dollars d'obligations indiennes le 3 octobre (rapporté par Jaspreet Kalra ; édité par Varun H K).